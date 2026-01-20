Tesla Cybertruck, vendite in forte calo nel 2025: dimezzate in un solo anno

Dopo un debutto molto forte, sostenuto da un’enorme attenzione mediatica e da una lunga (ma non troppo) lista di prenotazioni, il Tesla Cybertruck ha visto le sue vendite rallentare in modo significativo nel corso del 2025. Un calo che, per dimensioni, non ha eguali tra i modelli elettrici presenti sul mercato statunitense.

Tesla Cybertruck, crollano le vendite nel 2025: è già arrivata la sua fine?

Nel primo anno completo di commercializzazione, il Cybertruck aveva superato le 38.000 unità vendute, un risultato importante per un veicolo così fuori dagli schemi, sebbene al di sotto delle aspettative. Dodici mesi dopo, però, i numeri si sono quasi dimezzati, fermandosi poco sopra le 20.000 unità. La flessione è stata particolarmente evidente negli ultimi mesi dell’anno, quando le immatricolazioni trimestrali sono scese in modo drastico, segnalando un raffreddamento netto dell’interesse iniziale.

Il Tesla Cybertruck resta un prodotto unico nel panorama automobilistico, ma proprio questa unicità finisce per limitarne il bacino di utenza una volta finito l’hype iniziale. Con il passare del tempo, sempre più potenziali clienti hanno iniziato a valutare anche gli aspetti meno spettacolari del veicolo, come l’utilizzo quotidiano, la praticità in condizioni climatiche difficili e il rapporto tra prezzo e funzionalità. Elementi che pesano molto quando l’effetto novità svanisce, appunto.

Questo non significa che il Cybertruck sia un fallimento. Anzi, sotto il profilo della sicurezza ha ottenuto risultati positivi e continua a distinguersi per dotazioni tecnologiche e sistemi di assistenza alla guida, che restano tra i più avanzati sul mercato. Tuttavia, l’esperienza dimostra che innovazione e visibilità non bastano a garantire vendite costanti nel tempo, soprattutto in un segmento sempre più affollato e competitivo. Poi, certo, se prendiamo in considerazione le dichiarazioni di Elon Musk che puntavano alle 250.000 unità vendute già dal secondo anno di commercializzazione, il discorso cambia.

Secondo gli analisti di Cox Automotive, il pick-up di Tesla ha semplicemente attraversato una fase tipica di molti prodotti molto attesi: un boom iniziale seguito da un rapido assestamento. Nel giro di un anno è passato dall’essere l’oggetto del desiderio, specialmente dai VIP, a un modello che deve confrontarsi con le normali dinamiche di mercato.

Ora la vera sfida per Tesla sarà mantenere stabile la domanda. Il caso Cybertruck, in fondo, è emblematico di ciò che sta accadendo all’intero settore elettrico. L’originalità attira l’attenzione, ma è la concretezza a determinare il successo nel lungo periodo. E su questo terreno, oggi più che mai, anche i nomi più forti devono dimostrare di saper convincere davvero. Nel frattempo, le vendite di Tesla Model Y in Europa continuano a diminuire, ma resta comunque l’auto elettrica più venduta.