Tesla Model 3 Performance, nuovo entusiasmante upgrade dall’azienda

A sentire parlare gli sviluppatori, viene da fare l’acquolina in bocca. E sì, perché ormai le aspettative intorno alla Tesla Model 3 Performance, la nuova variante annunciata per il 2024, stanno ormai salendo a dismisura. E dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dai vertici dell’azienda, l’attesa sale ancora di più, visto che è stato dichiarato che si tratta di un’auto davvero speciale e che farà impallidire la concorrenza.

Debutto fissato per metà 2024

Il lancio della nuova Tesla Model 3 Performance sembra ormai fissato verso la prima metà del 2024, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Difficile se non impossibile aspettarsela tra gennaio e febbraio, ma indicativamente possiamo quindi ipotizzare che tra fine marzo e fine giugno, l’auto potrebbe finalmente arrivare in strada. E dire che l’upgrade della Model 3 era stato effettuato proprio all’inizio di quest’anno. A quanto pare, l’azienda di Musk non è ancora sazia e ha sfornato questa variante Performance che sembra davvero destinata a fare grandi cose. Le notizie sulla data d’uscita ci arrivano direttamente dagli addetti ai lavori, i quali ci hanno tenuto ad aggiungere che questo modello sarà semplicemente qualcosa di speciale.

Ha inoltre precisato che al momento ci sono delle cose da correggere riguardo al precedente modello, piccoli errori che al momento non rendono onore al reale potenziale della vettura. Ed è proprio per questo motivo che nasce Tesla Model 3 Performance, insomma una vettura che, forse proprio come indica il suo stesso nome, vuole offrire le migliori prestazioni a coloro che decideranno di sedersi al posto di guida. Proprio a proposito del nome, in realtà, essa è anche nota come Plaid (soprattutto dalle nostre parti), il che indica che probabilmente anche questo aspetto deve essere ancora deciso, o magari cambierà a seconda del mercato.

Tesla Model 3 Performance, cos’altro sappiamo?

Dai test l’auto può raggiungere 60 miglia orarie in 3,1 secondi netti ed ha un’autonomia di oltre 500 km con una singola ricarica. A tal proposito, è interessante notare come la battaglia per la ricarica delle auto elettriche si sta facendo sempre più elettrizzante, con Lotus che sfida proprio Tesla con il nuovo caricabatterie. Tornando alla Model 3 Performance, sappiamo che le intenzioni di Tesla sono quelle di sfruttare appieno il potenziale dell’auto, quindi ci si attende un software su misura per mettere a frutto tutta la potenza di cui dispone. Migliorie sono attese anche per freni e pneumatici.

Per quanto riguarda il design, se il recente upgrade dell’ultimo modello lanciato si è concentrato soprattutto su cruscotti e abitacolo, è probabile che il modello Performance, o Plaid che dir si voglia, si concentrerà su altri allestimenti e soprattutto sulla configurazione del propulsore. Per quanto riguarda gli interni, invece non si attendono variazioni rispetto all’ultimo modello aggiornato. E il prezzo? È ancora un grande mistero, e non sappiamo se costerà di più o di meno dell’ultima versione lanciata in commercio a inizio anno.