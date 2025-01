Tesla Model Y Juniper: il restyling registra 50.000 ordini in 24 ore

L’entusiasmo per la nuova Tesla Model Y Juniper è alle stelle: lo dimostrano i circa 50.000 ordini raccolti in meno di 24 ore dal lancio. La casa automobilistica guidata da Elon Musk ha presentato ufficialmente il modello pochi giorni fa, dopo diversi mesi di attesa. Ricordiamo che il restyling del crossover elettrico farà il suo debutto in Cina a marzo, mentre non è stata ancora annunciata una data per l’Europa e Nord America.

Tesla Model Y, entusiasmo alle stelle per la rinnovata Juniper

Con questo restyling, l’azienda ha stravolto il frontale e il posteriore per differenziare i suoi due modelli di punta: Model Y e Model 3. Il frontale del SUV ricorda ora quello del Cybertruck, ma ancor di più quello del Cybercab, il veicolo a guida autonoma presentato lo scorso ottobre.

Il posteriore è caratterizzato da una fascia luminosa che attraversa l’intero portellone, collegando i gruppi ottici. Questo elemento di design sembra essere stato pensato principalmente per incontrare i gusti del mercato cinese, che ha infatti risposto positivamente. Un Tesla Center ha annunciato di aver raccolto 300 ordini in un solo giorno, mentre in tutto il Paese sono 50.000 le unità ordinate.

Con queste modifiche, il prezzo non poteva che salire. Da notare però che inizialmente saranno disponibili soltanto le versioni Launch Series. La Model Y a trazione posteriore (RWD) parte da 263.500 yuan, circa 35.000 euro. La versione Long Range con trazione integrale (AWD) parte invece da 303.500 yuan, circa 40.400 euro.

In attesa di scoprire anche caratteristiche e prezzi per il mercato europeo, un creator digitale ha voluto immaginare come sarebbe la Model 3 in versione Juniper, dunque con le caratteristiche del crossover elettrico aggiornato.