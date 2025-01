Pannelli solari sul Tesla Cybertruck: ecco di quanto aumenta l’autonomia

Tanti automobilisti non scelgono l’elettrico per la “paura” di restare a piedi a causa dell’autonomia, in alcuni casi e veicoli ritenuta troppo bassa. Nei prossimi anni arriveranno tecnologie sempre più avanzate e batterie di ultima generazione che garantiranno autonomie sempre più elevate. Mercedes, ad esempio, ha annunciato di star lavorando ad una vernice solare, ma c’è anche chi ha deciso di riempire il Tesla Cybertruck di pannelli fotovoltaici per poter avere autonomia aggiuntiva.

Tesla Cybertruck, ecco quanto autonomia guadagna ricoperto di pannelli solari

La tecnologia di Mercedes consente alla vernice di assorbire energia quando è il veicolo è esposto alla luce e, secondo le stime, potrebbe ricaricare fino a 14.000 km l’anno a Pechino e fino a 20.000 km l’anno a Los Angeles. Certo è che per vedere una tecnologia simile su un veicolo di serie passeranno molti anni, ma c’è chi nel frattempo ha messo in pratica il fai-da-te.

SunFlare Solar, che ha realizzato il progetto sul pickup elettrico di Tesla, ha rivestito la carrozzeria del Cybertruck con pannelli che producono fino a 1,5 kW di energia solare. Questo sistema consente di percorrere fino a 24 km di autonomia in più al giorno. Forse poco, considerando le lunghe percorrenze medie degli americani, ma sicuramente una buona aggiunta. Il rivestimento ha un costo abbastanza importante: ben 10.000 dollari. Nel pacchetto è incluso anche un inverter da 5 kW per immagazzinare l’energia.

Nel frattempo, Tesla ha annunciato pochi giorni fa la Model Y Juniper, che farà il suo debutto in Cina a marzo. A partire da oggi, il crossover elettrico entrerà in produzione anche presso la Gigafactory di Berlino. Inoltre, è stata avvistata anche la versione Performance in California. L’azienda sta anche tagliando posti di lavoro in seguito alle vendite in calo del Cybertruck, che si è fermato a circa 30.000 unità nel 2024.