Tesla, iniziata la produzione della nuova Model Y anche in Europa

Tesla ha avviato ufficialmente la produzione della sua Model Y aggiornata nella fabbrica situata nei pressi di Berlino, nel comune di Grünheide. Un portavoce dell’azienda ha confermato l’inizio della produzione, come riportato dall’agenzia di stampa tedesca, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli riguardo ai tempi o ai volumi di produzione.

La Model Y è già prodotta in altri stabilimenti Tesla, tra cui quelli in Cina e negli States, ma la versione rivisitata, denominata Juniper, segna una novità importante anche per l’Europa. Dopo il lancio in Cina, la nuova versione del veicolo è ora in fase di assemblaggio anche nello stabilimento tedesco, che è l’unico sito di produzione Tesla in Europa. Questo impianto, che conta circa 11.000 dipendenti, serve principalmente il mercato europeo, ma anche il Medio Oriente e Taiwan.

La Model Y, che si conferma essere l’auto elettrica più venduta di Tesla, presenta diversi aggiornamenti estetici. La parte anteriore sfoggia una barra luminosa continua che si estende fino ai fari laterali, mentre il cofano del bagagliaio anteriore risulta abbassato, seguendo lo stile già visto sulla rinnovata Model 3 del 2023. La parte posteriore è completamente riprogettata per risultare più piatta, con una barra luminosa che corre lungo tutta la parte posteriore, emettendo una luce rossa sotto la scritta “Tesla”. Anche le luci laterali sono adesso ingrandite, estendendosi verso la parte posteriore e sui fianchi del veicolo.

A livello tecnico, la nuova Model Y presenta alcune migliorie, specialmente per quanto riguarda le batterie. La versione con batteria LFP ha visto un incremento della capacità di accumulo di 2,5 kWh, mentre la versione con batteria NMC è aumentata di 1,4 kWh.

Le prestazioni del motore posteriore nelle varianti a motore singolo non sono cambiate, ma l’autonomia del veicolo è migliorata grazie alla batteria più capiente e a un’ulteriore ottimizzazione dell’aerodinamica. Secondo i dati WLTP, la Model Y a trazione integrale con batteria grande ora può percorrere 551 km, in aumento rispetto ai 533 km precedenti, mentre la versione con batteria più piccola raggiunge 466 km, contro i precedenti 455 km. Resta da vedere se il restyling influenzerà i prezzi del veicolo, che attualmente parte da 44.990 euro.