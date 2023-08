Tesla Model Y: batteria scarica, uomo rimane intrappolato sotto il sole cocente

Un uomo ha vissuto un’esperienza da incubo quando si è ritrovato chiuso dentro la sua Tesla Model Y dopo che la batteria si era completamente scaricata. E’ successo in Arizona dove un uomo di 73 anni è rimasto intrappolato nella sua auto. Il 73enne ha scoperto che non poteva aprire la sua vettura in quanto la batteria da 12 volt con la quale si aprono portiere e finestrini si era scaricata completamente. Non sapeva infatti che in questi casi esiste uno sblocco manuale per aprire l’auto le Tesla. Avrebbe potuto aprire la portiera in circa due secondi se avesse saputo che lo sblocco manuale era vicino agli interruttori per aprire i finestrini.

Il 73enne non sapeva della leva per lo sblocco manuale della sua Tesla Model Y

L’automobilista si è ritrovato chiuso dentro la sua Tesla Model Y in una giornata in cui la temperatura superava i 40 gradi Celsius. Ha provato a chiamare il servizio clienti, ma non ha ricevuto risposta. Ha poi cercato di uscire dall’auto abbassando i finestrini, ma anche questi erano bloccati. Ha iniziato a sentire il caldo e il panico e ha temuto per la sua vita. Fortunatamente, dopo circa 20 minuti di angoscia, l’uomo è riuscito ad uscire anche se nel tentativo ha finito per danneggiare il finestrino.

L’uomo dunque ha poi portato la sua Tesla Model Y al centro assistenza, dove gli hanno riparato l’auto. Ha anche raccontato la sua disavventura sui social media, dove ha ricevuto molti commenti di solidarietà, ma anche di critica. Molti utenti hanno infatti sottolineato che il 73enne avrebbe dovuto leggere il manuale della sua auto e sapere come aprire le porte in caso di emergenza. Altri hanno invece messo in dubbio la sicurezza delle auto elettriche e la qualità del servizio clienti.

L’automobilista ha ammesso di aver commesso un errore, ma ha anche detto di aver imparato la lezione. Ha aggiunto che continuerà a guidare la sua Tesla Model Y, ma che farà più attenzione al livello della batteria e alla posizione della leva di emergenza.