Tesla Model Y, arriva l’autonomia aggiuntiva: fino a 80 km per 1.600 dollari

Tesla ha reso disponibile negli Stati Uniti l’aggiornamento software per la Model Y RWD per aumentare l’autonomia. Nei primi giorni di maggio, Tesla ha apportato modifiche alla sua gamma Model Y nel mercato statunitense. L’azienda di Elon Musk ha introdotto una nuova versione Long Range a trazione posteriore, sostituendo la precedente variante RWD con batteria di minore capacità. Di conseguenza, questo nuovo modello Long Range con motore singolo è diventato la versione entry level della Model Y negli Stati Uniti.

Tesla Model Y, disponibile negli Stati Uniti l’aggiornamento dell’autonomia aggiuntiva: arriverà anche in Europa?

Dopo l’introduzione della nuova versione, Elon Musk aveva annunciato un aggiornamento over-the-air per le Model Y RWD entry level recenti, sebbene a pagamento. Questo avrebbe sbloccato tra 40 e 60 miglia (da 65 a 96 km) di autonomia aggiuntiva, a seconda del tipo di batteria presente sul veicolo. In sostanza, queste vetture hanno batterie con capacità superiore a quella dichiarata, limitata via software. Ora, l’aggiornamento per sbloccare questa capacità extra e aumentare l’autonomia è stato finalmente rilasciato.

I proprietari di Tesla Model Y compatibili stanno ricevendo nell’app Tesla l’opzione di un aggiornamento denominato “Energy Boost”. Questo upgrade promette di aumentare l’autonomia del veicolo fino a 50 miglia (80 km). Tesla offre due varianti dell’aggiornamento, basate sul tipo di batteria del veicolo. La prima versione, al costo di 1.000 dollari, incrementa l’autonomia fino a 30 miglia aggiuntive (48 km). La seconda, più costosa, richiede 1.600 dollari e può estendere l’autonomia fino a 50 miglia in più, ovvero 80 km.

Tesla specifica che l’aumento dell’autonomia è una stima interna, soggetta a variazioni dovute a fattori come l’età della batteria e lo stile di guida. La precedente Model Y RWD offriva un’autonomia di 260 miglia (circa 418 km). Con questo aggiornamento a pagamento, l’autonomia può raggiungere fino a 310 miglia (quasi 500 km). L’azienda ha già offerto in passato veicoli con batterie di capacità superiore a quella pubblicizzata, per poi proporre un aggiornamento software a pagamento per sbloccare l’autonomia extra. Un esempio precedente di questa pratica si è visto con alcune versioni della Model S.