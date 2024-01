Auto più vendute in Europa nel 2023, la Model Y domina il mercato

Da qualche settimana abbiamo salutato il 2023, ed è arrivato il momento per molte case automobilistiche di fare i conti. Le auto più vendute durante l’anno in Europa rappresentano lo specchio perfetto per fare un bilancio di questo tipo. A quanto pare, le auto elettriche continuano a faticare, solo un modello nella top 30, si tratta della Tesla Model Y.

Le vendite nel vecchio continente

Boccheggiano le vendite di auto elettriche nel vecchio continente e questo la dice lunga su quanto le case automobilistiche dovranno fare bene i conti prima di tuffarsi anima e corpo nel nuovo mercato abbandonando completamente i modelli ICE. La Model Y è stata l’auto nuova più popolare in Europa lo scorso anno, vincendo la concorrenza con la Dacia Sandero che invece finisce al secondo posto di questa specifica classifica dedicata alla vendita delle auto elettriche. La casa automobilistica di Elon Musk ha venduto in Europa 254.822 Model Y e Dacia ha venduto 235.893 Sandero, con entrambe le auto che hanno ottenuto risultati migliori rispetto al 2022.

Si tratta però di una crescita completamente diversa. Nel 2022 infatti la Sandero aveva conquistato il primo posto e la crescita dell’anno successivo è pari solo al 17,5%. Discorso completamente diverso per Tesla che invece è aumentata addirittura dell’85%. A completare il podio delle auto elettriche ci ha pensato Volkswagen con la sua T-Roc. Per lei sono 206.438 le unità vendute in totale in Europa nel 2023. Sebbene alcune delle altre auto nella tabella, come Opel Corsa e Peugeot 2008, abbiano opzioni di propulsione elettrica, non c’erano altre auto solo elettriche tra le prime 30. Da segnalare anche gli ottimi risultati raggiunti da un altro veicolo Tesla, stiamo parlando della Model 3, che in totale ha venduto 99.552 unità.

Auto più vendute in Europa nel 2023, la classifica

Ed eccoci finalmente pronti a scoprire quali sono le auto più vendute del scorso anno nel vecchio continente. Ecco la classifica con la top 20 con il numero di unità vendute di fianco:

1 Tesla Model Y 254.822

2 Dacia Sandero 235.893

3 VW T-Roc 206.438

4 RenaultClio 202.942

5 Peugeot 208 194.376

6 Opel Corsa 188.662

7 Volkswagen Golf 184.279

8 Toyota Yaris Croce 176.685

9 Volkswagen Tiguan 174.267

10 Skoda Octavia 161.784

11 Ford Puma 159.778

12 Toyota Yaris 158.838

13 Hyundai Tucson 158.831

14 Peugeot 2008 158.571

15 Dacia Duster 156.556

16 Kia Sportage 152.342

17 Citroën C3 146.008

18 Nissan Qashqai 145.476

19 Renault Captur 145.078

20 Volkswagen Polo 139.761

Si, avete capito bene, non solo la Model Y di Tesla è l’auto elettrica più venduta, ma è anche quella che ha registrato più vendite in generale. Alla luce di ciò possiamo quindi dedurre che anche gli europei sono fortemente propensi a passare all’elettrico se devono comprare una nuova auto, ma la scelta sembra essersi ora ristretta soli tre modelli, i quali rappresentano tutto il podio. Non ci sono invece altre vetture elettriche nelle restanti parti alte della classifica, la quale presenta invece ibride e modelli ICE. A testimonianza di quanto sia cambiato il mercato automobilistico, la Volkswagen Golf, che ha ottenuto numerose vittorie consecutive negli anni ’90 e 2000, non è riuscita a fare meglio del settimo posto lo scorso anno.