Tesla sta sostituendo in segreto le batterie del Cybertruck: ecco le ragioni

Ad oggi possiamo affermare che il Tesla Cybertruck è stato un grande flop. Le unità vendute nel 2024 sarebbero circa 30.000, poche rispetto a quanto si aspettava Elon Musk. Inoltre, il veicolo è disponibile in pronta consegna, nonostante la produzione raggiunga soltanto 1.000 esemplari a settimana. Per questo motivo, Musk sta cercando di far sbarcare il pickup elettrico anche in Cina, il mercato automobilistico più grande al mondo. I prezzi troppo alti e i problemi di affidabilità avrebbero fatto cambiare idea a migliaia di persone. Ora, sembra che l’azienda stia sostituendo in gran segreto le batterie del pickup per un problema non specificato.

Tesla Cybertruck, problemi anche con le batterie?

I 2 milioni di ordini di cui parlava Elon Musk, poco prima dell’arrivo del mezzo sul mercato, probabilmente sono andati in fumo per questi motivi. Soltanto 30.000 esemplari sarebbero arrivati sulle strade del Nordamerica. Durante gli ultimi mesi sono stati richiamate molte unità per diversi problemi, come quelli legati allo specchietto retrovisore.

Tuttavia, durante le dovute riparazioni, sembra che l’azienda sostituisca, senza dir niente ai proprietari, anche le batterie. Secondo quanto riportato da Cleantechnica, i casi accertati negli ultimi mesi sarebbero almeno due. I proprietari dei veicoli in questione avrebbero infatti trovato sul resoconto del lavoro anche la “sostituzione della batteria”.

Il motivo potrebbe essere legato ad alcuni problemi con le nuove batterie 4680, che hanno fatto il loro debutto proprio sul pickup elettrico dell’azienda. Dunque, per non attirare su di sé cattiva pubblicità, Tesla avrebbe deciso di agire in questo modo. L’azienda vuole quindi evitare di alzare un polverone per un problema che potrebbe essere di poco conto. Un richiamo ufficiale per problemi alle batterie potrebbe, una volta per tutte, distruggere l’immagine del Cybertruck, causando un drastico calo delle vendite.

Negli ultimi giorni il proprietario di un Cybertruck aveva lamentato lunghi tempi di attesa per la riparazione del suo nuovissimo pickup, che perdeva olio. Che sia perché sarà sostituita in segreto anche la batteria? Nel frattempo un Cybertruck è esploso all’esterno di un hotel di Las Vegas, causando un morto e sette feriti.