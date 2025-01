Tesla Model Y 2025: ecco cosa aspettarsi dalla nuova Juniper

Tesla Model Y sarà una delle novità più importanti per la casa automobilistica di Elon Musk. Il nuovo modello Juniper è già in produzione, sebbene in poche unità giornaliere, presso lo stabilimento di Shanghai, in Cina. Il restyling porterà con sé miglioramenti estetici e tecnologici, con l’obiettivo di riportare il crossover elettrico in cima alle classifiche di vendita in tutto il mondo.

Tesla Model Y: ecco come potrebbe essere la nuova generazione

Il design della nuova Tesla Model Y si avvicinerà a quello della Model 3, ad eccezione del posteriore, che presenterà una fascia LED a collegare i gruppi ottici rivisti. I fari saranno infatti più sottili, mentre il logo sarà rimosso per far spazio alla scritta “Tesla”. Gli interni saranno aggiornati, diventando molto simili alla Model 3 Highland, per abbattere i costi di produzione. Il touchscreen centrale sarà di 15,4 pollici, mentre un secondo display da 8 pollici sarà disponibile nella parte posteriore.

Entro la fine del 2025 arriverà una variante a sei o sette posti, progettata principalmente per il mercato cinese. Questa versione sarà più adatta per le famiglie. Sul fronte dei motori, questi saranno più compatti ed efficienti rispetto alla versione attuale. Il pacco batteria da 95 kWh nella versione Long Range permetterà di percorrere circa 800 km con una singola carica.

La Performance dovrebbe invece raggiungere circa 630 km di autonomia. Le ultime due citate dovrebbero arrivare successivamente, poiché usciranno dalla Gigafactory di Berlino. La casa automobilistica guidata da Elon Musk con questo modello intende riprendere le quote di mercato perse specialmente nel 2024, principalmente a causa di una concorrenza sempre più spietata. A preoccupare Musk, sicuramente le case automobilistiche cinesi, che offrono sul mercato veicoli a zero emissioni a prezzo decisamente accessibile. Al momento l’azienda statunitense non ha svelato molto su quello modello, ma il suo debutto è previsto nei primi mesi del 2025.