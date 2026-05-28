Tesla Model 3 Plaid: il sogno esiste, ma prima tocca aspettare un po’

Con l’uscita di scena della Model S e della Model X, Tesla ha perso qualcosa di più di due modelli di punta, ha perso il Plaid. Quel badge che valeva 1.020 cavalli, 2,1 secondi sullo 0-100 e una certa idea di cosa potesse fare un’elettrica quando smetteva di fare la brava. Al suo posto, nell’olimpo delle prestazioni del marchio, è rimasto il Cybertruck Cyberbeast. Tre motori, accelerazione brutale, ma anche la carrozzeria in acciaio inossidabile più divisiva della storia recente dell’automobile. Non possiamo dire sia un degno erede.

Advertisement

Potrebbe però non essere l’ultima parola. Lars Moravy, vicepresidente di Tesla per l’ingegneria dei veicoli, ha lasciato cadere qualcosa di interessante durante una recente puntata del podcast Ride the Lightning: pensa regolarmente a una possibile Model 3 Plaid. Non è un annuncio, attenzione. È qualcosa di più sottile, la conferma che l’idea esiste, che circola nei corridoi, che qualcuno nei piani alti di Fremont non ha ancora smesso di farci i conti.

Advertisement

Il sistema a tre motori che Moravy immagina per la berlina compatta è lo stesso già montato su Model S e Model X Plaid. Un motore anteriore, due posteriori, boccole in fibra di carbonio sui rotori per sopravvivere alle velocità di rotazione estreme. Una architettura nata, per inciso, per la Roadster, poi dirottata sulla Model S nel 2019, quando Musk decise che bisognava umiliare la Porsche Taycan Turbo S sul Nürburgring.

Il problema è che integrare tutto questo in una piattaforma più compatta non è un copia e incolla. Moravy stesso la chiama una “sfida ingegneristica al limite”. Ma il vero ostacolo, più che tecnico, è di priorità: le risorse extra di Tesla sono attualmente impegnate sulla Roadster di seconda generazione, annunciata nel 2017, attesa per il 2020, ancora in sviluppo nel 2026. Un’auto che il suo stesso ingegnere capo ha definito potenzialmente “l’ultima vera auto per veri appassionati” prima che la guida autonoma trasformi tutto.

Nel frattempo, chi vuole una Tesla Model 3 che morda lo asfalto ha già una risposta: la versione Performance scatta da 0 a 100 km/h in 3,0 secondi e tocca i 262 km/h. Per la maggioranza degli acquirenti è più che sufficiente. Ma una Model 3 Plaid non servirebbe alla maggioranza, servirebbe a tutti gli altri, quelli che contano i decimi di secondo e che nel 2027, anno del decimo anniversario della berlina, vorrebbero qualcosa di cui parlare.