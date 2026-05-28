BMW Serie 3, l’ultimo regalo è un look tutto nero prima dell’addio

La settima generazione della BMW Serie 3 ha i giorni contati. La “G50” è già nell’aria, il che significa che la “G20” sta percorrendo il rettilineo finale prima dei box. Come si congeda una sportiva che ha segnato un’era? Con il nero. Un Black Package dell’ultimo minuto che vale più di un semplice restyling estetico, quasi un abito da cerimonia indossato prima di spegnere le luci.

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Il pacchetto non è per tutti, però. In Europa bisogna scegliere una variante M Performance, quindi M340i o M340d, le sei cilindri che hanno tenuto alta la bandiera della guida coinvolgente. Si portano a casa badge neri su fianco e coda, cerchi in lega da 19 pollici nel disegno “995 M” a doppia razza con finitura Jet Black, e il trattamento esterno Shadow Line che non lascia scampo. Griglia a doppio rene in nero lucido, terminali di scarico cromati neri, fari con dettagli scuri. L’unico elemento che rompe la monotonia cromatica sono le pinze dei freni, che restano rosse. Un tocco di carattere in un mare di oscurità.

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Dentro, la storia continua con inserti in fibra di carbonio sulla plancia e cuciture delle cinture di sicurezza con la livrea M. In Germania il sovrapprezzo è di 2.500 euro per la BMW M340i Touring, il che è tutto sommato una cifra accettabile per chi vuole chiudere in bellezza il capitolo G20.

Il Black Package non si ferma alla Serie 3. Anche M440i, M440d Gran Coupé e la i4 M60 elettrica entrano nel club del buio totale. Per quest’ultima, il tempo stringe doppiamente. BMW dovrebbe interrompere la produzione dell’intera gamma G26 tra fine 2026 e inizio 2027, con la berlina i3 già pronta a raccogliere il testimone della i4.

Parlando, invece, della prossima generazione, la Serie 3 “G50” debutterà nei prossimi mesi con la M350 al posto della M340i, più potente, inevitabilmente, mentre la M340d diesel difficilmente troverà un erede diretto. Per chi vuole la Touring, la versione elettrica “NA1” è già stata anticipata, ma una “G51” con motori a benzina e diesel è confermata, con un possibile debutto già nel 2027.