La Tesla Model S è morta, ma ecco la rinascita come station wagon

La Tesla Model S ha chiuso i battenti, dopo quattordici anni di produzione continua, nessuna seconda generazione e una quantità di aggiornamenti sufficiente a riempire il curriculum di un’intera casa auto. Berlina a quattro porte, propulsione elettrica, debutto nell’estate del 2012: per oltre un decennio è stata l’ammiraglia di Tesla e, in molte occasioni, il punto di riferimento assoluto per il segmento dei veicoli elettrici premium.

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Tesla era nata nel 2003, rilevata l’anno seguente da Elon Musk, che finanziò e guidò il progetto verso la produzione. La Model S era il secondo veicolo della casa, il primo concepito davvero per la scala industriale. Il primo prototipo fu mostrato nel 2009, la produzione, in puro “stile Tesla”, arrivò con tre anni di ritardo.

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Musk ha deciso che il 2026 sarebbe stato anche l’ultimo. Sia per la Model S che per la Model X, presentate in versione aggiornata nel 2025 con la Long Range portata a circa 660 km. Gli ultimi 250 esemplari per modello sono stati commercializzati come Signature Series, a circa 160.000 dollari, tramite invito.

Il futuro di Tesla, secondo Musk, si chiama robot umanoide. Non una nuova generazione della berlina più influente che il marchio abbia mai prodotto. Una scelta che lascia qualcuno perplesso, e altri direttamente all’opera.

Nikita Chuicko, artista conosciuto online come kelsonik, ha preso la Model S nel momento esatto in cui è ancora viva nella memoria collettiva e ne ha proposto una reinterpretazione radicale: restyling, kit aerodinamico widebody e, colpo di scena, conversione in station wagon. La risposta ideale alla Porsche Taycan Cross Turismo, se Tesla avesse mai voluto giocare su quel campo.

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Il progetto non si limita alla carrozzeria allungata. Il designer ha innestato elementi stilistici della Model Y Premium, e quindi la barra LED orizzontale nella parte superiore del frontale, i proiettori separati posizionati più in basso, i gruppi ottici posteriori traslucidi.

A completare il quadro, passaruota allargati, assetto ribassato e cerchi aftermarket cromati con razze a Y concave.