Lamborghini dice no all’elettrico e rimanda a tempo indeterminato

Sono passati quasi tre anni da quando Lamborghini ha fatto l’impensabile, ovvero presentare un’auto elettrica. La Lanzador, GT a due porte pensata come promessa concreta di un futuro elettrico acquistabile, era il segnale che anche Sant’Agata Bolognese stava guardando oltre il rombo del motore. Peccato che quel futuro continui a spostarsi in avanti come un miraggio sull’asfalto rovente.

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Prima il lancio era fissato al 2028, poi slittato al 2029, poi rimandato a data da destinarsi. Stessa sorte per l’Urus elettrica, inizialmente attesa entro fine decennio. Anche quella sparita dai radar. L’unica certezza, al momento, è che una Lamborghini a batteria non arriverà prima del 2030, se mai arriverà.

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Nel frattempo, la Ferrari Luce ha incendiato internet, e CNBC ha colto la palla al balzo per chiedere al CEO Stephan Winkelmann cosa pensi di tutto questo. La risposta? Nessun rimpianto. “Osservando il mercato, abbiamo visto che la curva di accettazione degli elettrici per i nostri clienti non stava crescendo. Abbiamo quindi deciso di allontanarci dall’auto full electric per orientarci verso il plug-in hybrid”. Niente fronzoli diplomatici.

Sulla Luce, Winkelmann non si è sbilanciato, “ogni azienda deve decidere per sé”, ma il sottotesto era più eloquente di qualsiasi dichiarazione ufficiale. Qualche mese fa, sempre il numero uno del marchio, aveva già definito l’investimento massiccio nell’elettrico un “hobby costoso”, aggiungendo che sarebbe “finanziariamente irresponsabile verso gli azionisti, i clienti e i dipendenti” in un mercato che non è ancora pronto ad assorbirlo.

La logica di Lamborghini è, in fondo, brutalmente pragmatica. I suoi acquirenti vogliono il motore a combustione, le normative sulle emissioni stringono sempre di più, e l’unica via percorribile è il plug-in hybrid. Non a caso, la Lanzador è ora in fase di sviluppo con un powertrain ibrido plug-in abbinato a un motore termico, esattamente come Temerario, Revuelto e Urus, che sono già tutte PHEV. Diventerà il quarto modello della gamma.

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Il momento dell’elettrico puro per Lamborghini arriverà, ma non in questo decennio. Ferrari la pensa diversamente e ha già scelto da che parte stare. Chi ha ragione? Il mercato lo dirà.