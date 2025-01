Tesla Model 3 battuta dalla Xiaomi SU7 sulle vendite: Musk non appare preoccupato

Xiaomi ha avviato le consegne della sua prima auto elettrica, la berlina SU7, nell’aprile dello scorso anno. Il successo è stato incredibile, tanto da stupire anche i vertici dell’azienda stessa. Dopo appena qualche mese dal debutto, la SU7 ha superato le 100.000 unità vendute, riuscendo a superare per ben quattro volte la popolarissima Tesla Model 3, l’ultima volta lo scorso dicembre. Numeri che potrebbero salire in modo esponenziale grazie all’apertura di nuove fabbriche e al lancio di nuovi veicoli.

Xiaomi, la sua berlina SU7 supera la Tesla Model 3 nelle vendite in Cina a dicembre 2024

Lei Jun, fondatore, presidente e CEO del produttore asiatico, ha celebrato questo traguardo, relativo al mese di dicembre 2024, sulla piattaforma Weibo condividendo una classifica delle auto elettriche (esclusi i SUV) in cui si può vedere che la Model 3 si è posizionata al quinto posto con un totale di 21.046 unità consegnate, mentre la SU7 si è piazzata al quarto posto con 25.815 unità.

Ai primi posti si sono classificate la BYD Seagull (48.754 unità), la Wuling Hongguang Mini EV (37.747 unità) e la Wuling Bingo (30.757 unità). Considerando che questi tre modelli sono hatchback di piccole dimensioni, la Xiaomi si è affermata come la berlina elettrica più popolare del mercato cinese nell’ultimo mese dell’anno.

Il prezzo di partenza della SU7 è di 215.900 yuan (28.530 euro al cambio) nella versione Standard, rispetto ai 235.500 yuan (31.120 euro al cambio) richiesti da Tesla per la Model 3 RWD. Nonostante la Xiaomi sia un modello più grande (4,99 metri, contro i 4,72 metri della sua rivale), risulta anche più economica.

Attualmente, l’offerta della Xiaomi SU7 è composta dalle varianti Standard, Pro e Max, alle quali si aggiungerà presto la sportiva Ultra che, grazie all’utilizzo di un sistema di propulsione a tre motori, eroga una potenza totale di 1.548 CV (1.139 kW), sufficiente per scattare da 0 a 100 km/h in soli 1,98 secondi, da 0 a 200 km/h in 5,85 secondi e da 0 a 300 km/h in 9,23 secondi, con una velocità massima di 350 km/h. Sicuramente presto la vedremo in una drag race contro altre elettriche e, perché no, anche con auto con motore termico per metterle a confronto.

Inoltre, la lineup si amplierà con l’arrivo del YU7, un SUV strettamente imparentato con la SU7 che potrebbe persino superare il successo della berlina, dato che i crossover al momento sono i preferiti dai consumatori. Così dopo aver visto questi risultati nel proprio mercato locale, Xiaomi vuole espandersi in altri mercati. Presto potrebbe sbarcare in Europa, dove la SU7 si prevede ottenga lo stesso successo avuto in Cina. Tuttavia, non è ancora stata comunicata una data ufficiale per il suo arrivo nel Vecchio Continente.

Da parte sua, Elon Musk sembra non essere molto preoccupato. Con l’arrivo della nuova Tesla Model Y, mira a riguadagnare le quote di mercato perse nel 2024 nella Terra del Dragone. Tuttavia, l’imprenditore punta tutto sulla nuova Cybercab, oltre che sul mercato degli Stati Uniti, dove con l’aiuto di Donald Trump mira a spazzar via la concorrenza.