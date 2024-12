Xiaomi YU7, svelato il primo SUV elettrico del marchio: specifiche e prezzi

Xiaomi aveva promesso, poco dopo l’arrivo della berlina SU7, che entro la fine dell’anno sarebbe arrivato anche un SUV elettrico nella gamma. La casa automobilistica cinese non ha ancora presentato ufficialmente il modello, ma è apparso nel database del MIIT, il Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese, passaggio obbligatorio per l’omologazione. Di conseguenza, le prime immagini ufficiali e le specifiche del modello sono state rivelate. Con tutta probabilità, la presentazione ufficiale si terrà entro giugno 2025.

Xiaomi YU7, svelate le prime novità del nuovo SUV elettrico

Il SUV elettrico misura 4,99 metri di lunghezza, 1,99 di larghezza e 1,60 metri di altezza, con un passo di 3,0 metri. Sia il frontale che il posteriore sono molto simili alla berlina. Inoltre, condivide alcuni elementi anche con la Ferrari Purosangue, come suggerivano le foto spia degli ultimi mesi. Così come la maggior parte delle auto elettriche, il peso è molto elevato: 2.405 kg. Per quanto riguarda gli interni, non ci sono ancora informazioni e immagini.

La nuova Xiaomi YU7 monterà un powertrain dotato di 2 motori elettrici e avrà, ovviamente, trazione integrale. L’unità anteriore avrà una potenza di 220 kW, mentre quella al posteriore di 288 kW, per un complessivo di 508 kW, ovvero 691 CV. La velocità massima è di 253 km/h. Il pacco batterie sarà fornito da CATL, ma non sono state comunicati i dettagli sulla capacità.

I prezzi in Cina, secondo CarNewsChina, dovrebbero partire da 250.000 yuan, ovvero 32.660 euro. Il modello più performante, invece, potrebbe arrivare a 350.000 yuan, dunque 45.700 euro. Prezzi, ovviamente, decisamente più alti della berlina SU7. Non ci resta che attendere maggiori informazioni e scoprire se otterrà lo stesso successo della “sorella” minore, che in 24 ore dalla presentazione ha registrato più di 50.000 ordini.