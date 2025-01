Trump, addio alle auto elettriche: “Guideremo le auto che vogliamo”

Donald Trump, durante il suo discorso di insediamento di ieri, ha discusso anche del futuro del settore automotive, che negli Stati Uniti potrebbe subire un vero e proprio scossone. Il tycoon è intenzionato a “far fuori” le auto elettriche mettendo fine al Green Deal, andando a cancellare tutto ciò che ha fatto fino ad ora Joe Biden, suo predecessore.

Donald Trump mette fine al Green Deal e al mandato sulle auto elettriche

“Da oggi ha inizio un nuova età dell’oro per gli Stati Uniti”, ha dichiarato Trump. “Il Green Deal è finito, così come il mandato sulle auto elettriche. D’ora in poi i cittadini potranno finalmente acquistare l’auto che vorranno”. Ciò non fa che aprire a nuovi scenari, con le case automobilistiche che potrebbero ora trovarsi spiazzate e costrette a rivedere le strategie per i prossimi quattro anni.

Così facendo, Trump mira a “salvaguardare l’industria americana dell’automobile e i suoi lavoratori”. Il neo presidente degli Stati Uniti mira a sfruttare ogni risorsa di petrolio per abbassarne i prezzi e l’inflazione, cancellando tutto ciò che è stato fatto in questi anni sull’impatto ambientale.

Chissà cosa ne penserà Elon Musk di queste politiche, uno dei principali sostenitori di Trump. Sebbene non sia stato ancora annunciato, secondo le indiscrezioni Trump andrà ad eliminare anche il credito d’imposta di 7.500 dollari per l’acquisto di un’auto elettrica. Una misura che ha il pieno sostegno di Elon Musk, il quale ritiene che questa strategia inciderà negativamente non sulla sua azienda, ma sulla concorrenza.

Resterà da capire ora come cambieranno le strategie delle case automobilistiche, che dovranno adattarsi alle nuove regole e, probabilmente, mettere da parte le auto elettriche negli Stati Uniti almeno per i prossimi quattro anni.