Tesla torna al Salone di Parigi 2024: novità in arrivo?

Dopo sei di assenza, Tesla ha annunciato che tornerà al Salone dell’Auto di Parigi 2024, che si terrà dal 14 al 20 ottobre 2024. L’ultima apparizione della casa automobilistica statunitense all’evento parigino, infatti, risale al 2018. All’epoca Tesla portò la berlina elettrica Model 3, che ha rivoluzionato il settore delle auto elettriche. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per presentare delle novità?

Tesla torna al Salone dell’Auto di Parigi torno sei anni di assenza

Con tutta probabilità la casa automobilistica esporrà la sua intera gamma di veicoli, incluso il Cybertruck. Il pickup elettrico sarà il pezzo forte dell’evento e si aggiungerà alla Model Y, Model 3 Highland, Model S e Model X. Nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile debutto del Cybertruck in Europa, che potrebbe già avvenire nel corso del 2025, stando almeno a quanto dichiarato da Elon Musk durante un incontro con gli azionisti.

Secondo il sito web del Salone dell’Auto di Parigi, Tesla porterà all’evento anche Optimus, il robot umanoide creato dall’azienda. Serge Gachot, direttore dell’evento, ha dichiarato: “C’è parecchia eccitazione per il ritorno di Tesla all’evento. Siamo lieti di accogliere i pionieri dell’auto elettrica al Mondial de l’Auto: mancava solo Tesla”. Non è chiaro se ci saranno altre novità, ma potrebbe di certo essere il palcoscenico giusto per Tesla. Potrebbe infatti sfruttare l’occasione per dare qualche dettaglio in più sulla Model 2. Tuttavia, al momento la casa automobilistica non si è sbilanciata troppo.

Il Salone dell’Auto di Parigi è tra i saloni automobilistici più longevi al mondo, con la prima esposizione tenutasi nel lontano 1898, un’epoca in cui l’automobile era stata appena inventata. È interessante notare che il primissimo Salone dell’Auto di Parigi presentava veicoli sia a combustione che elettrici. All’epoca, inoltre, per dimostrare la loro affidabilità, le auto dovevano completare un viaggio andata e ritorno di 23 chilometri da Parigi a Versailles.