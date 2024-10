Tesla, le vendite tornano a crescere nel terzo trimestre 2024: inseguitori beffati

Tesla torna a registrare vendite in positivo nel terzo trimestre del 2024. Un netto miglioramento rispetto all’inizio dell’anno. Nello specifico, le consegne sono aumentate del 6% rispetto al 2023. Sono stati infatti immatricolati 462.890 veicoli e ora Elon Musk può tirare un sospiro di sollievo. Nonostante la crescita, gli azionisti sono rimasti delusi, poiché credono che i numeri non cresceranno più di quanto fatto nell’ultimo trimestre nel resto del 2024.

Tesla torna a crescere: aumento delle vendite nel terzo trimestre 2024

Dall’inizio dell’anno Tesla ha consegnato un totale di 1,294 milioni di veicoli, il che significa che per rispettare il suo obiettivo di 1,8 milioni di veicoli venduti nel 2024, dovrà consegnare ben 506.000 veicoli nell’ultimo trimestre dell’anno. Un’impresa molto complicata secondo gli azionisti. Per quanto riguarda la produzione, Tesla ha dichiarato che dalle fabbriche sono usciti 469.796 veicoli.

Nello “specifico”, Tesla ha venduto 439.975 unità di Model 3 e Model Y, mentre le unità prodotte sono state 443.668. Gli “altri modelli”, che includono Model S, Model X e Cybertruck, hanno venduto 22.915 unità, mentre dalle fabbriche sono usciti 26.128 esemplari. Comunque sia, Elon Musk può ritenersi soddisfatto, dato che in pochi si aspettavano un miglioramento delle vendite.

Nel frattempo la concorrenza si avvicina sempre di più, ma non quanto basta per effettuare il sorpasso in classifica. La “lotta” è sempre tra Tesla e BYD, colosso cinese che sul mercato propone sia auto elettriche che ibride Plug-in. Ebbene, la casa automobilistica cinese ha venduto 443.426 unità dei suoi modelli, e non può far altro che accontentarsi della seconda piazza.

In tanti si aspettano risultati ancor migliori nei prossimi mesi, grazie principalmente al debutto sul mercato di nuovi modelli. Tra questi c’è il Robotaxi, la cui presentazione è fissata per il 10 ottobre, e la tanto chiacchierata Model 2. Quest’ultima dovrebbe debuttare nel corso del 2025 e, secondo le ultime voci, potrebbero arrivare delle novità durante l’evento della prossima settimana, che la casa automobilistica terrà presso gli studi Warner Bros in California.