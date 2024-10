Tesla, insieme al Cybercab arriva anche la ricarica wireless

Lo sappiamo bene, le auto elettriche dipendono attualmente dalle (più o meno) classiche prese di corrente per affrontare la ricarica delle loro batterie. Questa esigenza rappresenta un ostacolo per molti potenziali acquirenti che trovano questa condizione piuttosto scomoda, limitante e resa anche difficoltosa dalle condizioni dell’infrastruttura.

Il fattore della mancanza di postazioni o di postazioni libere potrebbe rallentare la diffusione su larga scala della mobilità elettrica. Ma una soluzione rivoluzionaria potrebbe essere la ricarica wireless, che eliminerebbe la necessità di cavi. Tesla ha recentemente mostrato come funzionerà il suo sistema brevettato.

Il primo veicolo a sfruttare questa tecnologia potrebbe essere il Robotaxi, o meglio, il Cybercab. Due settimane fa, Elon Musk ha delineato la visione futura della sua azienda, presentando nuove soluzioni per il trasporto autonomo di passeggeri, con il Robotaxi come punto centrale. Tesla ha svelato i modelli Cybercab e Cybervan, ribattezzati anche Cybertaxi e Cyberbus. L’obiettivo centrale di Musk è, come annunciato più volte, lanciare veicoli autonomi capaci di sostituire taxi e autobus tradizionali.

Una delle novità più significative, e forse meno evidenti, è stata l’introduzione della ricarica wireless, una tecnologia che Tesla ha esplorato a lungo e che ora si appresta a implementare. Tesla ha depositato una domanda di brevetto per il suo sistema di ricarica senza fili all’inizio di settembre, confermando che sta lavorando a questa tecnologia da oltre un anno. I recenti miglioramenti tecnologici hanno riacceso l’interesse per la ricarica induttiva, un metodo che permette di trasferire energia alle batterie senza l’uso di cavi o connessioni fisiche.

Il processo funziona tramite un campo elettromagnetico generato da una base di ricarica. L’unica sfida per l’utente potrebbe essere allineare perfettamente il veicolo alla base, un problema risolvibile grazie a un sistema di guida assistita visibile dallo schermo centrale dell’auto.

Sembra che il Robotaxi sarà il primo veicolo Tesla a beneficiare di questa innovazione. Anche se molti dettagli non sono stati ancora rivelati, è previsto che il Cybercab entri in produzione nel 2026. Tanti dubbi, però, sull’effettivo arrivo in tale data.