Tesla, il rilancio della sua Model Y base passa da un colore europeo

Un nuovo blu sul mercato europeo, si chiama Coastal Blue, nasce nella Gigafactory di Berlino, e per il momento è la mossa di Tesla per il rilancio della sua Model Y, ed è disponibile anche sulla versione base, quella entry level che fino a oggi aveva una gamma cromatica poverissima, oltre alla possibilità davvero scarsa di personalizzazione, in pieno stile prendere o lasciare.

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Non è una rivoluzione tecnica. La Model Y base rimane esattamente quella di prima: 272 CV, 534 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP, prezzo di partenza a 39.990 euro con vernice bianca inclusa. Chi vuole il Coastal Blue aggiunge 1.300 euro al conto, come avviene per le altre opzioni a listino, Stealth Grey e Diamond Black compresi. Nessun regalo.

C’è però un segnale che questa scelta trasmette. Il Coastal Blue non è un riciclo di una tinta già vista. Tesla ha sviluppato una tonalità inedita, pensata specificamente per il gusto europeo: più chiara del Marine Blue riservato ad alcune versioni premium del Vecchio Continente, più scura del Glacier Blue disponibile in Cina. Un colore di mezzo, equilibrato, e prodotto esclusivamente a Berlino. Almeno per ora, il resto del mondo non lo vedrà.

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La Model Y ha vissuto mesi complicati, tra il passaggio alla nuova generazione e qualche incertezza commerciale che nelle immatricolazioni europee si è fatta sentire. Il “recupero” è in corso, ma la casa di Musk sa che in un segmento affollato come quello dei SUV elettrici, dove la concorrenza cinese gioca pesante sul prezzo e quella europea sul design, ogni leva conta.

Nel settore la personalizzazione non è mai un dettaglio marginale. Molti clienti decidono la configurazione finale proprio a partire dalla tinta. Offrire una scelta aggiuntiva sull’entry level, senza toccarne il posizionamento né le specifiche, è un’operazione che costa poco a Tesla in termini di sviluppo e potrebbe spostare qualche ordine verso la versione più accessibile della gamma.

Tesla, di sicuro, con il Coastal Blue, non sta cambiando la Model Y. Sta dicendo all’Europa che la sta guardando con più attenzione di prima. Per ora, basta un nuovo blu per dirlo.