Tesla Cybertruck torna in Italia: ecco dove vederlo

Dopo il successo del tour promozionale dello scorso mese di maggio, il Tesla Cybertruck torna in Italia per mostrarsi nuovamente agli appassionati. Il pickup elettrico della casa automobilistica di Elon Musk sarà protagonista di un nuovo tour promozionale in Italia che vedrà toccare più tappe. Il nuovo Cybertruck Summer Tour partirà tra pochi giorni presso il centro commerciale Twenty di Bolzano, per poi fermarsi in altre tappe fino alla fine di agosto.

Non sembra essere un buon periodo per il Tesla Cybertruck, nonostante negli Stati Uniti si trovi in prima posizione nella classifica delle vendite dedicate ai pickup elettrici. Diversi proprietari del pickup elettrico, infatti, stanno affrontando diverse difficoltà con la carrozzeria del veicolo in acciaio inossidabile. A causa delle sue forme squadrate e spigolose, diverse persone si sono procurate ferite aprendo o chiudendo le portiere. Un caso simile si è ripetuto negli ultimi giorni, con il proprietario di un esemplare di Cybertruck che ha raccontato che suo suocero ha quasi perso un dito tagliandosi sui bordi della portiera.

Tornando al tour promozionale, Elon Musk negli ultimi mesi aveva dichiarato che potrebbe esserci una possibilità di vedere il pickup elettrico anche in Europa, sebbene dovranno essere fatte delle modifiche. Per essere venduto nel Vecchio Continente, infatti, le dimensioni del veicolo dovranno essere ridimensionate. Secondo quanto affermato dall’imprenditore sudafricano, potrebbero esserci novità in merito già nel 2025. Il nuovo tour promozionale in Italia è un’ulteriore indizio di un suo imminente debutto in Europa? Staremo a vedere, nel frattempo queste sono le date del tour.