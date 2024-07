Tesla, c’è chi ha immaginato la prossima generazione della Model X

Anche se sembra che i veicoli Tesla non siano più il centro brillante della “rivoluzione elettrica” dell’auto, dobbiamo ricordare che siamo in un momento di organizzazione di tutti i marchi. Un momento dove persino Ferrari sta pensando a produrre la propria prima auto elettrica. Tesla continua a vendere tanto, a vendere ovunque nel mondo e a pianificare aggiornamenti e nuovi modelli.

C’è stato già grande entusiasmo per la rinnovata Tesla Model 3 “Highland” ed è grande l’attesa per scoprire le novità sulla Model Y (Juniper). Intanto, però, Elon Musk e il suo team insistono a sottolineare come il lancio ufficiale non avverrà prima del 2025. Il ritardo sarebbe dovuto al fatto che Tesla è attualmente impegnata a produrre il maggior numero possibile di pick-up Cybertruck. Secondo i nuovi dati di vendita di maggio, inoltre, le consegne del Cybertruck hanno già superato quelle combinate dei Ford F-150 Lightning e Rivian R1T. Appare comprensibile come l’attenzione di Tesla si sia spostata dai modelli di punta Model S e Model X.

Proprio la Model X è stata recentemente nominata miglior SUV elettrico a tre file dopo un rigoroso test su strada della durata di ben 800 miglia. Quel bellissimo universo parallelo della CGI, l’illimitato regno virtuale dei creatori di contenuti digitali per auto, ha proposto la prossima generazione di Model X. Un artista conosciuto sui social media come “Theottle” si è concentrato sulla Tesla Model X.

Il “mago dei pixel” che ha voluto lavorare sul SUV crossover di lusso elettrico, prodotto dal 2015, ha deciso che la Model X non dovrebbe restare invariata per un decennio. C’era bisogno di una rinfrescata, almeno digitale. Così, ha immaginato una seconda generazione per i modelli 2025 o 2026.

In un suo video pubblicato recentemente, Theottle inizia con la Bentley Bentayga come base di partenza, per partire da un vero crossover come modello di riferimento. Il grafico, infatti, ritiene che l’attuale Model X sia più simile a un veicolo “multiuso” piuttosto che a un SUV crossover a causa del suo design e della bassa altezza da terra.

Nella reinterpretazione CGI, oltre a utilizzare la Bentley Bentayga per le dimensioni, Theottle ha voluto dare alla nuova Model X una corretta altezza da terra e integrare gli ultimi dettagli introdotti con l’aggiornamento della Model 3.

Se dobbiamo esprimere un’opinione sul risultato digitale, si può dire che sia riuscito solo parzialmente. L’idea si avvicina più a un restyling che una versione completamente nuova. Reazione suscitata principalmente dai fari e dalle luci posteriori ripresi dalla Model 3. È probabile che una Model X completamente nuova avrà bisogno di elementi di design distintivi per affermarsi come modello indipendente e di punta.