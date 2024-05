Tesla Cybertruck: tenta dei donuts in retromarcia e investe i presenti

Il Tesla Cybertruck, in un modo o nell’altro, fa parlare sempre di sé. Dalla recente vicenda del cliente che ha tentato di rivenderlo perché il veicolo non entrava nel suo garage, al problema del pedale dell’acceleratore delle scorse settimane che ha bloccato la produzione per alcuni giorni. Nonostante ciò, il pick-up elettrico è tra i più venduti nella sua categoria e, nei prossimi mesi, sono previsti numeri sempre più alti. Il video protagonista di questo articolo mostra il conducente di un Cybertruck tentare delle acrobazie con il mezzo, finendo però per travolgere alcuni dei presenti.

Tesla Cybertruck investe alcune persone durante delle “acrobazie” in retromarcia

Il video pubblicato sui social mostra un esemplare di Cybertruck intento a compiere delle manovre spericolate, mentre sia a bordo che intorno al veicolo alcuni presenti riprendevano la scena. Probabilmente l’intenzione del conducente del mezzo era quello di effettuare dei donuts in retromarcia. Tuttavia, nulla è andato come previsto. Sembra che la persona alla guida non abbia calcolato bene le misure, finendo per colpire alcune delle persone tra la folla.

Fortunatamente, sembra che nessuno abbia subito ferite gravi. Considerando il peso e le dimensioni del veicolo, sarebbe potuta andare decisamente peggio per i presenti. Dopo l’incidente, il conducente ha subito spostato il veicolo, probabilmente per verificare le condizioni delle persone travolte. Nonostante il Cybertruck abbia intrapreso un tour di presentazione prima in Cina e poi in Europa, tra cui l’Italia, non è previsto l’arrivo del veicolo in questi mercati. Il motivo è legato proprio alle sue dimensioni e peso, non consoni secondo le normative sulla sicurezza dei pedoni.

Sembra che la casa automobilistica statunitense abbia altre “sorprese” per il nostro mercato, come la Tesla Model 2, primo modello low-cost, che dovrebbe debuttare nel corso del 2025. A questo dovrebbe essere affiancato anche un SUV dal prezzo accessibile, sebbene non è stato specificato l’anno di debutto. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito, che potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Intanto vi lasciamo al video dell’incidente.