Tesla introduce senza troppo entusiasmo una nuova colorazione per Model S e X

Nuovi colori in casa Tesla. L’azienda americana di veicoli elettrici ha introdotto senza troppo clamore (senza creare troppo hype direbbe qualcuno) una nuova sfumatura cromatica chiamata Lunar Silver. Sarà disponibile unicamente per i modelli Model S e Model X. Ma non sembra esserci aria di festa.

Il portale online di configurazione di Tesla indica che questa nuova tonalità è disponibile a un prezzo di $2.500 negli Stati Uniti, lo stesso costo dell’opzione “Ultra Red”. Si tratterebbe di un argento lucido con un pronunciato effetto metallico e una leggera sfumatura di blu, un colore che va a sostituire il Quicksilver, quell’argento che dava un effetto di “metallo liquido”, come lo descriveva Tesla.

Intanto, anche se la nuova colorazione sembra molto affascinante (ma va vista da vivo) restano a secco di aggiornamenti “veri” sia la Model S che la Model X. Le due Tesla hanno mantenuto lo stesso design e le stesse caratteristiche per anni. Inoltre il restyling introdotto con la versione Plaid non ha apportato modifiche sostanziali. Alcune indiscrezioni parlavano di una Model Y rinnovata con nome in codice “Project Juniper”, ma Tesla ha smentito queste voci.

Al momento, l’attenzione di Tesla è rivolta alla ristrutturazione della rete di Supercharger e dei team di sviluppo del prodotto, dopo i numerosi licenziamenti decisi dal CEO Elon Musk. In termini di novità nella gamma, sono stati ritoccati la Model 3 e la Model 3 Performance. Il prossimo annuncio di Tesla non riguarderà un’auto acquistabile; con tutta probabilità di troveremo davanti al suo primo robotaxi ufficiale.

Il mese scorso, Musk ha dichiarato che il robotaxi di Tesla sarebbe stato presentato ad agosto. Si sa, non ci sono troppe certezze sulla puntualità di questo arrivo clamoroso. Non sono stati forniti molti dettagli aggiuntivi, ma sembra che si stia anche lavorando su versioni “semplificate” e più economiche della Y e della 3. Insomma, tante cose da fare: meglio concentrarsi su una, e fatta bene, con l’incubo cinese bene a mente.