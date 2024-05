Tesla Model S: ecco come potrebbe essere la nuova generazione

Le difficoltà che Tesla sta riscontrando dall’inizio del 2024 stanno portando a diversi cambiamenti. A pagare le conseguenze delle scarse vendite dei modelli elettrici del brand, ovviamente, i dipendenti. Elon Musk ha annunciato lo scorso mese migliaia di licenziamenti che toccheranno stabilimenti e uffici del brand sparsi in tutto il mondo. La riduzione dei costi servirà per la prossima ondata di crescita, che dovrebbe avvenire nei prossimi anni. Tra le novità dovrebbe esserci anche una nuova generazione di Tesla Model S.

Tesla Model S: la nuova generazione sarà così?

Dopo aver annunciato la nuova Tesla Model 3 Performance, la casa automobilistica capitanata dall’imprenditore sudafricano sta già lavorando sulla Model Y, sempre modello sportivo. Ma non è finita qui, perché a seguire potrebbe esserci anche un aggiornamento corposo della Model S. Questo modello, lanciato ormai nel lontano 2012, ha subito negli anni diversi aggiornamenti, tra cui il più grande nel 2021 incentrato principalmente sugli interni.

Il creatore digitale Theottle ha pubblicato un render che cerca di immaginare come potrebbe essere la nuova berlina premium dell’azienda statunitense, in base alle prime informazioni disponibili. Il restyling dovrebbe presentare un frontale più aggressivo con nuovi fari. In linea generale, il frontale dovrebbe diventare più muscoloso con linee che ricordano la Ford Mustang Match-E.

La nuova strategia del brand prevede anche il lancio della Model 2, prima elettrica low cost del brand, a cui sarà affiancato anche un SUV dal prezzo sempre accessibile. L’obiettivo è quello di combattere l’avanzata della concorrenza cinese, sempre più spietata sul fronte dei prezzi, con modelli elettrici che offrono un rapporto qualità/prezzo decisamente ottimo. Questi modelli potrebbero risollevare un po’ le vendite dell’azienda nei prossimi anni, sperando di tornare ad una produzione tale da assicurare posti di lavoro ai dipendenti.