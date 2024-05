Tesla rinuncia al suo obiettivo più ambizioso: ecco la nuova strategia

Con il continuo calo della domanda di veicoli elettrici, Tesla potrebbe rivedere i suoi obiettivi. Non è un segreto che dall’inizio del 2024 la casa automobilistica californiana sta facendo molta fatica sul mercato, con un crollo delle vendite dell’8,5% e un calo dei ricavi pari al 9%, per un drastico -55% nell’utile netto su base annua.

Tesla rivede la sua strategia per il futuro in seguito all’andamento delle vendite

Elon Musk ha dichiarato nelle scorse settimane che i licenziamenti in atto servono per prepararsi alla prossima strategia di crescita del brand. Se prima l’azienda aveva come obiettivo quello di vendere 20 milioni di auto elettriche all’anno entro il 2030, sembra che ora questo ambizioso progetto debba essere rivisto.

Tesla può di sicuro aumentare i volumi di vendita con la nuova Model 2, primo modello low cost dell’azienda in risposta della concorrenza cinese sempre più spietata. Sembra che alla Model 2 sarà affiancato anche un SUV a prezzo accessibile, ma l’azienda non ha confermato o smentito ancora queste voci. Tuttavia, al momento credere che un modello simile possa far tornare l’azienda ai numeri degli scorsi anni è un azzardo.

Tuttavia, Musk ha ricordato che Tesla non è solo un produttore di auto, ma che è un’azienda impegnata su più fronti. Il riferimento è sicuramente alla robotica e all’intelligenza artificiale, due settori su cui Musk sta spendendo molte risorse. Al momento l’azienda lavoro infatti su un robot umanoide, oltre che sui robotaxi a guida autonoma. L’ultimo progetto vedrà la luce il prossimo 8 agosto, quando verranno rivelati tutti i dettagli.

In particolare, sembra che il robotaxi a guida autonoma di Tesla sarebbe completamente privo di volante, con un paraurti anteriore molto simile a quello già visto sul Cybertruck. Questo modello potrebbe infatti essere ispirato al pickup elettrico, sebbene in forma più ridotta e con solo due sedili anteriori, mentre la parte posteriore potrebbe ospitare una batteria di grande capacità per un’autonomia decisamente maggiore rispetto ai veicoli elettrici a cui siamo abituati.