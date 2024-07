Tesla Cybertruck: nuovo ferimento per la carrozzeria tagliente: “Fortunato a non aver perso il dito”

Non tanto tempo fa un proprietario di Tesla Cybertruck era finito al pronto soccorso per un taglio al polso causato dalla portiera in acciaio inossidabile. Già in quella occasione sono state tante le lamentele dei proprietari del pickup elettrico che lamentavano di mancanza di sicurezza. Ora, un’altra persona ha vissuto la stessa spiacevole situazione, finendo in ospedale poiché il suo dito è rimasto chiuso nella portiera del pickup, procurandosi un taglio profondo a causa della carrozzeria in acciaio.

Tesla Cybertruck, un altro ferimento per la carrozzeria tagliente: scoppia la polemica

Il pulsante di apertura della portiera del Cybertruck si trova sul montante B, tra la porta anteriore e posteriore. Questo è un potenziale punto critico per la sicurezza delle dita. Il proprietario del Cybertruck ha raccontato la vicenda sul forum “Cybertruck Owners Club”, mettendo in evidenza la posizione del pulsante, collocato troppo in basso, sopra la giuntura delle portiere, affermando che le dita di una persona possono facilmente intrappolarsi durante l’apertura o la chiusura delle porte.

“Abbiamo vissuto un’esperienza traumatica. Siamo fortunati che mio suocero abbia ricevuto ‘soltanto’ sette punti di sutura e una stecca. È stato fortunato a non aver perso il dito”, ha raccontato il proprietario del Cybertruck sul forum. Questo ennesimo incidente non ha fatto altro che alimentare le polemiche, con tanti che si chiedono se Tesla prenderà mai provvedimenti in merito.

Nonostante le polemiche e gli incidenti vari, tra cui un ribaltamento e una corsa finita nella casa di un vicino, le vendite del pickup elettrico continuano a registrare numeri importanti, tanto da aver guadagnato la prima posizione a giugno nella categoria dei pickup elettrici negli Stati Uniti, superando il tanto amato Ford F-150 Lightning. Tuttavia, la versione “tradizionale” del pickup dell’Ovale Blu continua ad occupare la prima posizione nella classifica dei pickup a combustione.