Tesla: crollano ancora le vendite, ma il mercato dell’elettrico cresce

Le vendite di Tesla continuano a crollare, in Europa così come negli Stati Uniti. Elon Musk prevede un 2024 disastroso per la sua azienda, costretto quindi a correre ai ripari licenziando migliaia di dipendenti, andando a creare un risparmio che servirà nei prossimi anni con i lanci di Model 2 e altri modelli elettrici dal prezzo accessibile. Si parla infatti che il prossimo anno ci sarà il debutto di un veicolo dal prezzo di circa 25.000 dollari. Questo modello dovrebbe far rialzare i volumi di vendita, al momento in forte calo in tutti i mercati globali.

Tesla crolla anche negli Stati Uniti, nonostante il mercato dell’elettrico sia in crescita

Secondo i dati di vendita del mercato americano, riportati da Bloomberg e Cox Automotive, Tesla è in calo del 13,3% nel primo trimestre del 2024 rispetto allo scorso anno. Le auto vendute nei primi tre mesi dell’anno negli Stati Uniti sono state 140.187, rispetto alle 161.630 dello scorso anno. Nonostante ciò, il mercato delle auto elettriche nel Paese è cresciuto del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2023. In calo anche Volvo e Volkwagen, che fanno molta fatica negli Stati Uniti. In crescita, tra gli altri, BMW con il 62,6%, Cadillac con il 499,2%, Ford con l’86,1%, Mercedes con il 66,9% e Rivian con il 58,8%.

Il dato più rassicurante per Tesla è la quota di mercato dei suoi veicoli negli Stati Uniti: il 51,3%. In Europa sembra che la situazione per il brand sia più preoccupante. Per quanto riguarda l’Italia, l’azienda di Elon Musk ha venduto poco meno di 4.000 auto nei primi quattro mesi del 2024, tra cui 2.582 Model Y e 1.380 Model 3. Il tonfo più grande c’è stato in Germania, dove ha registrato un calo del 32,4% da gennaio ad aprile 2024 e solo 14.705 auto consegnate.

C’è da dire comunque che l’azienda è riuscita a piazzare ben 78.119 Model Y e 37.901 Model 3 a livello mondiale nei primi mesi del 2024, con poco meno di 155.000 veicoli consegnati. Tuttavia, questo calo è abbastanza preoccupante per l’azienda, che sta lasciando ad altri brand importanti quote di mercato.