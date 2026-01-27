Tesla, cambiare batteria può costare più dell’auto stessa

Negli Stati Uniti sta facendo discutere il caso di un proprietario di una Tesla Model S che si è trovato davanti a una scelta piuttosto amara. Secondo quanto riportato da Carscoops, l’uomo ha scoperto che sostituire o aggiornare la batteria della sua auto gli costerebbe praticamente quanto vale oggi la vettura sul mercato dell’usato.

L’auto in questione è una Model S del 2013, una delle prime versioni della berlina elettrica che all’epoca aveva rivoluzionato il settore. All’epoca le prestazioni e l’autonomia della Model S avevano reso il modello un punto di riferimento nel settore. A distanza di oltre dieci anni, l’auto continua a offrire buone sensazioni di guida, ma il tema della batteria è diventato inevitabile.

Il proprietario si è quindi rivolto a un centro di assistenza Tesla nel Wisconsin per valutare la sostituzione del pacco batterie ormai usurato. Le possibilità proposte erano due. La prima prevedeva il montaggio di una batteria da 60 kWh, pari a quella originale. La seconda consisteva in un upgrade a un pacco da 90 kWh, in grado di offrire un’autonomia superiore. Sulla carta un’opzione interessante, almeno fino a quando non si passa al preventivo.

Per la batteria da 60 kWh, Tesla ha stimato un costo complessivo di 13.830 dollari, poco meno di 12.000 euro. Una cifra già importante per un’auto con più di dieci anni sulle spalle. Per la seconda opzione con batteria da 90 kWh, il prezzo lievita a 18.000 dollari, ai quali vanno aggiunti circa 4.500 dollari per i costi di installazione e alcune modifiche. Il conto finale supera così facilmente i 19.000 euro.

Oggi una Tesla Model S di prima generazione, a seconda delle condizioni e del chilometraggio, viene valutata intorno ai 20.000 euro sul mercato dell’usato. In pratica, sostituire la batteria equivale a spendere quanto l’intera auto.

Il caso è diventato subito virale online. Alcuni proprietari raccontano di aver superato senza problemi i 300.000 chilometri con la batteria originale, mentre altri segnalano cali di prestazioni o guasti che rendono inevitabile la sostituzione. In questi casi, la spesa diventa particolarmente pesante e mette in discussione la convenienza di mantenere l’auto.

Esistono comunque delle alternative. Sul mercato operano aziende specializzate nella rigenerazione o nella sostituzione delle batterie Tesla con componenti ricondizionati. I costi sono generalmente inferiori rispetto a quelli ufficiali, anche se restano elevati e non sempre garantiscono la stessa affidabilità nel lungo periodo.

Questo episodio mette in luce un problema sempre più diffuso per chi possiede un’auto elettrica da diversi anni. Quando la batteria inizia a perdere efficienza o va sostituita, il costo può diventare talmente alto da far perdere qualsiasi convenienza all’auto stessa. È una situazione che pesa soprattutto sul mercato dell’usato, dove il valore del veicolo spesso non giustifica più un intervento così oneroso. Nel frattempo, un test condotto in condizioni di freddo estremo ha stabilito che la Tesla Model Y è tra le auto elettriche più efficienti.