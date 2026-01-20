Tesla guarda al mondo dei camper? Ecco come potrebbe essere

Tesla è sempre stata un marchio capace di lanciare veicoli a dir poco originali, come dimostra il Cybertruck, veicolo tanto voluto da Elon Musk, ma che non sta ottenendo i risultati sperati. Non sorprende quindi che qualcuno abbia provato a spingersi oltre, immaginando un veicolo che oggi manca completamente nella gamma del marchio di Elon Musk: un camper elettrico.

Advertisement

Tesla: sarebbe così un camper elettrico del marchio?

L’idea arriva dal creatore digitale Nic Cruz Patane, che ha condiviso il suo concept su X. Il suo progetto prende forma come un grande veicolo a batteria pensato per i lunghi viaggi e battezzato Tesla Semi RV, realizzato sulla base del Tesla Semi, camion elettrico del brand californiano.

Advertisement

Nel concept trovano spazio tutte le tecnologie simbolo del marchio, come la guida assistita avanzata, oggi conosciuta come Full Self Driving, che diventerebbe parte integrante dell’esperienza di viaggio. La connettività sarebbe garantita dalla rete satellitare Starlink, mentre l’energia verrebbe supportata anche da pannelli solari integrati, richiamando le soluzioni già viste nel settore dell’energia domestica. L’idea di fondo è quella di un mezzo capace di muoversi e vivere in autonomia, senza dipendere costantemente da infrastrutture esterne.

Dal punto di vista estetico il progetto riprende il linguaggio più recente del marchio californiano. Il frontale richiama quello delle ultime Tesla, con superfici pulite e una firma luminosa sottile che attraversa l’intera larghezza del veicolo. Per il resto, le forme restano volutamente aperte all’interpretazione.

Naturalmente non esiste alcun piano ufficiale per un camper Tesla. Eppure l’idea arriva in un momento in cui l’azienda sta vivendo una fase complessa, con vendite in calo e una pressione competitiva sempre più forte, soprattutto da parte dei costruttori asiatici. Musk continua a mostrarsi ottimista, ma i segnali di rallentamento sono evidenti. Nonostante ciò, in Europa la Tesla Model Y resta l’auto elettrica più venduta del 2025.