Taycan Turbo S, la svalutazione brutale di questa Porsche elettrica

C’era una volta una Porsche Taycan Turbo S blu genziana metallizzato che nel 2020 di debutto costava oltre 190mila euro. Nel caso di cui parleremo siamo Oltreoceano e il prezzo era stato esattamente di 170.610 dollari. Parliamo del prezzo di un bilocale in certe zone d’Italia. Negli Stati Uniti evidentemente qualcuno ha preferito spenderli per una berlina elettrica sportiva.

Quattro anni dopo, quella stessa automobile è stata venduta all’asta su Cars&Bids per 68.000 dollari. Dunque, ci tocca fare (come il proprietario) alcuni conti: circa 102.000 dollari volatilizzati, un’emorragia finanziaria da far uscire gli occhi dalle orbite.

Il venditore l’aveva acchiappata nell’agosto 2023, aggiungendovi 39.100 km di “esperienza intensa”, come si usa dire quando un’auto ha macinato strada senza troppi complimenti. Al momento della catalogazione per l’asta, il contachilometri segnava 73.400 km totali. Non male per una Taycan che dovrebbe incarnare l’esclusività e la durevolezza del marchio di Stoccarda. Nessun incidente dichiarato, qualche graffio sui montanti, ammaccature e scheggiature sparse qua e là. Nulla di drammatico, solo i segni del tempo che passa e che, evidentemente, non perdona nemmeno le Porsche elettriche.

Gli interni neri e grigio ardesia sono arricchiti da qualche tocco aftermarket: luci di cortesia, volante in fibra di carbonio, subwoofer potenziati, chiusura ammortizzata delle portiere e uno spoiler posteriore sempre in carbonio. Insomma, il proprietario ci ha messo del suo, cercando forse di giustificare quella cifra iniziale folle.

Tra le dotazioni di serie spiccano i cerchi Mission E Design da 21 pollici, i freni ceramici PCCB, i sedili ventilati, l’impianto Burmester e il cruise control adattivo. Il Pacchetto Premium aggiunge vetri termoisolanti, ionizzatore, assistente al parcheggio con telecamera surround e tetto panoramico fisso.

Il cuore pulsante è un pacco batteria da 93,4 kWh che alimenta due motori elettrici capaci di 750 cavalli e 1.050 Nm di coppia. L’autonomia EPA del 2020 era di 309 km, un dato che oggi suona quasi vintage. La cronologia dei tagliandi è puntuale, con allineamento quattro ruote, sostituzione pneumatici, cambio batteria nel 2021, cerchi riverniciati nel 2026.

Dopo aver visto andare via a 68.000 dollari questa Porsche Taycan Turbo S, come vi sareste sentiti sapendo di aver perso il 60% del valore in soli quattro anni? Ebbene, benvenuti nell’era della mobilità elettrica di lusso.