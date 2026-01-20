Porsche Macan Turbo Concept Lago, il SUV sfoggia anche il parquet

Porsche, evidentemente, non aveva ancora esplorato ogni nicchia possibile. Così l’occasione del Salone Nautico di Düsseldorf si è presentata come una nuova tentazione per proporre un’edizione decisamente inaspettata. Qui ha debuttato il Macan Turbo Concept Lago, un pezzo unico nato dal programma Sonderwunsch che sembra aver preso troppo sul serio il concetto di “navigare” nel traffico cittadino.

La sua missione principale è stata quella di fare da damigella d’onore alla Frauscher x Porsche 790 Spectre, una barca sportiva che, ironia della sorte, nasconde sotto il ponte lo stesso identico cuore elettrico del SUV. Condividono tutto: la batteria da 100 kWh, il motore sincrono permanente da 536 cavalli e l’elettronica di controllo. Praticamente, una Macan Turbo che ha imparato a solcare i mari.

La vera chicca, però, risiede nel design. Rivestito nell’esclusivo colore Darkteal Metallic, questo speciale Macan ha deciso di rimpiazzare l’iconico cronometro Sport Chrono con una bussola. Piuttosto che cronometrare lo 0-100, in questo caso, è meglio orientarsi verso il porticciolo più vicino. All’interno, il lusso nautico vede sparire i materiali sintetici: sedili in tessuto nautico, cuscini in pelle pastello e vani bagagli, sia quello anteriore che quello posteriore, interamente rivestiti in vero legno in stile yacht. Non poteva essere altrimenti.

Non mancano i dettagli per i feticisti delle finiture. E quindi, bocchette di ventilazione rivestite in pelle e cuciture a contrasto in tonalità Night Green. Nonostante Porsche non abbia manomesso la trasmissione, lasciando intatta la potenza della variante Turbo, l’esperienza a bordo promette di farvi sentire più un armatore che un semplice automobilista.

Mentre l’imbarcazione Frauscher è già ordinabile per chi ha tasche abbastanza profonde, la Macan Concept Lago resta, per ora, un meraviglioso miraggio. Tuttavia, se il pubblico di Düsseldorf dovesse mostrare abbastanza entusiasmo (e portafogli pronti), non sorprendetevi se questa “barca su ruote” dovesse apparire nei listini ufficiali.