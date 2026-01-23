La Porsche 911 “alternativa”: come Singer ha trasformato una 964

Evidentemente Singer non aveva già raggiunto l’apice della follia con la gamma Classic o la spartana DLS. C’era ancora qualcosa da aggiungere ai comuni parametri di “esagerazione”. La casa californiana ha appena dato vita alla Sorcerer, il primo esemplare della nuova stirpe DLS Turbo ispirata alla leggendaria Porsche 934/5 che dominava le piste nel 1977.

Il nome, scelto dal proprietario, evoca magie oscure, ma la realtà è fatta di metallo, magnesio e una quantità di deportanza spaventosa. Rifinita in un ipnotico Fantasia Blue con cerchi in magnesio color Champagne, la Sorcerer non è certo un’auto per chi ama passare inosservato. Così come non lo è nessuna Porsche 911. Il corpo vettura è un trionfo di appendici aerodinamiche. Il paraurti anteriore sembra voler divorare l’asfalto, lo splitter rasoterra e l’ala posteriore imponente può quasi diventare un tavolo per un rinfresco.

Sotto la pelle di questa Porsche 911 generazione 964, batte un motore boxer biturbo da 3,8 litri capace di urlare fino a 9.000 giri al minuto, erogando oltre 700 CV di pura potenza. Se state pensando che la moderna 911 Turbo S ibrida faccia meglio, sappiate che Singer qui scarica tutto sulle sole ruote posteriori attraverso un cambio manuale a sei marce con leva rialzata e meccanismo a vista. Perché il progresso è bello, ma cambiare marcia sentendo il clic del metallo è tutta un’altra magia.

L’abitacolo è un trionfo di pelle Pebble Grey e Alcantara, arricchito da indicatori “fluttuanti” che mescolano sapientemente il fascino analogico con una discreta connettività telefonica. E per chi teme di finire in testacoda al primo accenno di gas, Bosch ha sviluppato un pacchetto di ABS e controlli elettronici di ultima generazione.

C’è persino una modalità “Weather” tra le cinque disponibili, anche se l’idea di guidare un mostro biturbo da pista sotto un temporale non è esattamente il primo pensiero di chi l’acquista.