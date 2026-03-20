Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, la belva che ha salutato il V8

Quattro prototipi nel gelo nordeuropeo, quello con un alettone posteriore fisso che non passa inosservato. I paparazzi hanno fatto il loro lavoro, e adesso sappiamo che la Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé sta percorrendo la strada verso l’elettrico.

Advertisement

Il prototipo con l’alettone è quello che interessa. Si ritiene sia la versione top di gamma della berlina a zero emissioni, e il componente ricorda da vicino quello della CLE Coupé della serie Mythos. Un dettaglio stilistico, certo, ma in questo segmento i dettagli raccontano tutto.

Advertisement

La Porsche Taycan Turbo GT, che sarà una delle rivali principali, ha scelto una strada diversa nella sua configurazione di vertice, eppure riesce comunque a scattare da 0 a 97 km/h in 2,2 secondi con 1.019 cavalli e un prezzo di partenza di circa 249.000 euro. Il benchmark, il riferimento, è fissato.

Mercedes-AMG, però, non sembra intenzionata a inseguire. Secondo le indiscrezioni, la GT 4-Door Coupé Electric punterebbe a un megawatt di potenza complessiva, ovvero 1.341 cavalli generati da tre motori elettrici a flusso assiale. La base è la piattaforma AMG.EA, sviluppata appositamente per i veicoli elettrici ad alte prestazioni del futuro. Rispetto alla Taycan e all’Audi e-tron GT, il vantaggio sulla carta sarebbe netto.

La GT 4-Door Electric dovrebbe arrivare con un sistema di simulazione sonora del motore V8, completo di finte cambiate di marcia. Perché rinunciare al suono di un otto cilindri, e poi ricrearlo artificialmente? (Sembra) perché il mercato lo chiede, e AMG lo sa.

Advertisement

Anche l’abitacolo, già mostrato in anteprima recentemente, non lesina sulla tecnologia: console centrale inclinata verso il guidatore, display da 14 pollici per il passeggero anteriore, infotainment da 14 pollici, quadro strumenti digitale da 10,2 pollici. Touchscreen, comandi vocali, feedback aptico. I pulsanti fisici, neanche a dirlo, spariti. AMG ha deciso proprio quello che gli appassionati continuano a chiedere a gran voce.

La data di debutto ufficiale non è ancora confermata, ma le voci parlano di una presentazione in primavera. Sarà il primo modello di serie sulla piattaforma AMG.EA. Se le cifre dichiarate reggono alla prova della realtà, la berlina di Affalterbach potrebbe davvero cambiare le gerarchie nel segmento praticamente da sempre monopolio di Zuffenhausen.