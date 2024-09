Ford Puma elettrica si mostra per la prima volta al pubblico: vicino il debutto

Nonostante Ford abbia abbandonato l’obiettivo di diventare brand completamente elettrico dal 2030, i lanci di nuovi veicoli elettrici non si fermano. Semplicemente, andrà avanti con lo sviluppo anche di nuovi modelli con motore a combustione. Tra le novità green in arrivo spunta la Ford Puma elettrica, di cui qualche tempo fa avevamo proposto anche un render. Le nuove immagini mostrano il veicolo senza coperture camouflage utilizzate per i test. Dunque, con tutta probabilità, si tratta della versione definitiva della versione elettrica.

Ford Puma elettrica, avvistata la versione definitiva del modello: debutto sempre più vicino

A giudicare dalle immagini, la Ford Puma a zero emissioni sarà davvero molto simile alla sua variante termica, arrivata sul mercato in vesti rinnovate nel 2024. La Ford Puma elettrica, che dovrebbe prendere il nome di Puma Gen-E, presenta però un frontale rivisto con l’assenza dell’enorme griglia, inutile per la versione elettrica, paraurti anteriore ridisegnato, griglia in tinta con la carrozzeria e nuovi cerchi. Purtroppo dall’immagine è difficile notare ulteriori cambiamenti, ma sembra che le maggiori novità si concentreranno proprio sull’anteriore.

I maggiori accorgimenti saranno incentranti sull’aerodinamica, fondamentale per ridurre il consumo di energia e, di conseguenza, aumentare l’autonomia del veicolo. Nonostante ciò, sembra che il marchio non abbia voluto rinunciare al tetto panoramico in vetro. Sembra che la foto in questione sia stata scattata durante le riprese in uno spot commerciale o un servizio fotografico della casa automobilistica dell’Ovale Blu. Questo suggerisce che il suo debutto è molto vicino.

Ford ha ancora rivelato i dettagli tecnici della Puma Gen-E, che sarà la diretta concorrente di Peugeot e-2008 e Mini Aceman. Il produttore americano potrebbe utilizzare lo stesso propulsore del nuovo E-Transit Courier, che eroga una potenza di 136 CV. Per quanto riguarda l’autonomia, dovrebbe essere di circa 400 km, stimati secondo il ciclo WLTP. La presentazione ufficiale è attesa per ottobre, durante il Salone di Parigi 2024.