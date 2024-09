Ford produrrà la Mustang con il V8 “fino a quando non sarà illegale”

Ford Mustang potrebbe presto avere una gamma ampliata grazie all’arrivo di nuovi modelli, come una berlina coupé quattro porte e una versione fuoristrada. Diversamente dalla sua “rivale” Dodge, che ha deciso di abbandonare i motori V8, Ford ha scelto di continuare su questa strada, almeno “fino a quando non saranno illegali”. La casa automobilistica dell’Ovale Blu ha anche specificato che la leggendaria Mustang non diventerà mai un’auto completamente elettrica, come Dodge ha fatto con la sua nuova Charger, per intenderci.

Ford Mustang, i nuovi modelli avranno ancora il V8 e il cambio manuale

A causa delle vendite in calo del marchio, Jim Farley, CEO di Ford, sta pensando di proporre sul mercato nuove versioni della Mustang, ma tra queste non c’è una versione elettrica: “Non sarebbe autentica”, ha dichiarato Farley. Tra queste ci sarà una berlina coupé quattro porte e una versione fuoristrada. C’è anche chi la immagina in versione station wagon, sebbene si tratti di veicoli poco richiesti sul mercato attualmente, visto il trend dei SUV e crossover.

Nonostante le normative sulle emissioni si fanno sempre più stringenti, il marchio ha deciso di continuare a produrre la Mustang con motore V8 finché ci sarà domanda. Farley ha fatto l’esempio della Mustang Dark Horse e altri modelli con motori potenti, che stanno riscuotendo un grande successo. Anche se Ford intende continuare a sviluppare nuove tecnologie per veicoli elettrici, tra cui una nuova piattaforma per auto elettriche dal prezzo accessibile (nonostante abbia rivisto la propria strategia verso questa transizione), non vede motivi per abbandonare i motori a combustione interna, specialmente ora che la richiesta è in aumento.

Non solo, perché Ford ha intenzione di mantenere anche la trasmissione manuale, diversamente da tanti altri marchi che stanno passando all’automatico. Si tratta ovviamente di un elemento molto apprezzato per gli appassionati, specialmente di auto come la Mustang.