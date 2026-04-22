Suzuki lancia la nuova serie speciale Xplore per Vitara e S-Cross

Suzuki introduce la serie speciale Xplore su Vitara e S-Cross, un allestimento costruito sulla base della versione Style, la più completa della gamma, a cui aggiunge una caratterizzazione estetica più marcata e alcuni dettagli esclusivi. La serie è disponibile per il momento sul mercato francese, anche se non è esclusa un’estensione ad altri Paesi europei nelle prossime settimane.

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Suzuki: svelati dettagli e prezzi per la nuova serie speciale Xplore

L’intervento estetico si concentra sull’introduzione di dettagli in nero lucido che coinvolgono cerchi in lega da 17 pollici, calotte degli specchietti, maniglie delle portiere e barre sul tetto, elementi che su entrambi i modelli spostano l’immagine verso un registro più dinamico. Sulla Vitara Xplore si aggiunge un inserto nero sul portellone che accentua ulteriormente la differenziazione rispetto all’allestimento di partenza. All’interno, le finiture scure si estendono alla leva del cambio, ai pannelli porta e, nel caso della Vitara, anche alla fascia della plancia, con cuciture arancioni su sedili, pannelli, cuffia del cambio e volante in pelle come elemento di contrasto.

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La personalizzazione cromatica è diversificata tra i due modelli. La Vitara Xplore propone di serie la finitura bicolore So’Color con tetto nero nelle tinte Sphere Blue, Ice Grayish Blue e Savannah Ivory, mentre la S-Cross Xplore include la vernice metallizzata di serie con una palette che comprende Sphere Blue, Titan Dark Gray e Savannah Ivory. La dotazione tecnica riprende integralmente quella della versione Style, con l’aggiunta dei fendinebbia a LED sulla S-Cross Xplore.

Entrambi i modelli sono proposti esclusivamente con il motore 1.4 Boosterjet Hybrid, disponibile con trazione anteriore o integrale AllGrip e con cambio manuale o automatico. Il listino francese parte da 29.190 euro per la Vitara Xplore e da 32.440 euro per la S-Cross Xplore, con le configurazioni più complete, entrambe in versione 1.4 Boosterjet Hybrid automatico AllGrip, che salgono rispettivamente a 32.890 e 36.140 euro.