Hyundai sfida Tesla con la IONIQ 3: l’autonomia può arrivare a 640 km

Hyundai ha presentato alla Milan Design Week la IONIQ 3, prima compatta elettrica della famiglia IONIQ e modello pensato per collocarsi al di sotto della IONIQ 5 nel listino europeo del marchio coreano. La vettura, lunga 4.155 mm con un passo di 2.680 mm, nasce sulla piattaforma E-GMP già utilizzata da altri modelli elettrici del gruppo e sarà prodotta nello stabilimento Hyundai di İzmit, in Turchia.

Advertisement

Hyundai IONIQ 3: i primi dettagli della nuova elettrica del marchio

La gamma si articola attorno a due tagli di batteria. La versione d’ingresso monta un accumulatore da 42,2 kWh con un’autonomia dichiarata di 344 km nel ciclo WLTP, mentre la variante con batteria da 61 kWh sale fino a 496 km, un valore che nella fascia di prezzo attesa potrebbe rappresentare uno degli argomenti commerciali più forti del modello. La ricarica rapida in corrente continua dal 10 all’80 per cento richiede circa 29 minuti sulla batteria più piccola e 30 su quella maggiore, tempi sostanzialmente allineati. La motorizzazione è unica, con un propulsore elettrico anteriore da 144 CV e 250 Nm di coppia, un’impostazione che privilegia l’efficienza e l’utilizzo quotidiano rispetto alle prestazioni pure.

Advertisement

Hyundai definisce il linguaggio estetico della IONIQ 3 come “Aero Hatch”, un riferimento al lavoro aerodinamico che ha guidato lo sviluppo delle superfici esterne. Il frontale conserva la firma luminosa a pixel caratteristica della serie IONIQ ma introduce un elemento inedito, con quattro punti che riproducono la lettera H in codice Morse.

L’abitacolo ruota attorno al nuovo sistema di infotainment Pleos Connect, basato su Android e al debutto in Europa proprio su questo modello, abbinato a schermi da 12,9 o 14,6 pollici a seconda della configurazione. La dotazione di assistenza alla guida comprende il pacchetto SmartSense con Highway Driving Assist 2, parcheggio remoto, monitor a 360 gradi e controllo dell’angolo cieco.

I prezzi europei non sono ancora stati comunicati ufficialmente. Le prime stime indicano un posizionamento di partenza attorno ai 30.000 euro, una soglia che collocherebbe la IONIQ 3 in concorrenza diretta con modelli come la Citroën ë-C3, la Renault 5 E-Tech e la AION UT di GAC nel segmento delle elettriche compatte a vocazione urbana.