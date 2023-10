Subaru Solterra, bomba sganciata: “sarà di serie”

Le priorità di Subaru sono cambiate nel corso degli anni. Mentre in passato l’azienda puntava principalmente a valorizzare la sua gloriosa storia nei rally, negli ultimi anni si è maggiormente concentrata sulla produzione di SUV accattivanti. Tuttavia, in questa occasione, i due mondi si fondono con la presentazione della Subaru Solterra STI. Secondo quanto riportato dalla rivista giapponese Best Car, un modello STI verrà aggiunto alla gamma del SUV elettrico nell’estate dell’anno prossimo.

Subaru Solterra STI vicina alla produzione in serie?

In realtà, la notizia è una sorpresa solo in parte. Infatti, in passato l’azienda aveva presentato un prototipo simile al Salone dell’Auto di Tokyo del 2022. Il concept presentava accenti rossi su splitter, minigonne laterali, diffusore posteriore e ruote, oltre a uno spoiler posteriore in linea con la tradizione STI. Tuttavia, al momento della presentazione, la casa automobilistica non aveva fatto annunci ufficiali né aveva lasciato intendere che si trattasse di qualcosa di più di un semplice esercizio stilistico. Forse la decisione finale non era ancora stata presa, e la reazione entusiasta dei visitatori potrebbe aver spinto la copagnia a procedere.

Tuttavia, se Subaru sta per riportare in vita la Solterra STI, potrebbe discostarsi dai modelli del passato. Ad esempio, la versione JDM STI dell’attuale WRX costituisce principalmente un pacchetto di finiture, senza alcun aumento di potenza. Tuttavia, sarebbe sorprendente vedere Subaru riportare in vita la sigla STI e trascurare l’aspetto meccanico, considerando che il SUV a doppio motore ha una potenza di base di 218 CV e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. Anche se non è certo lenta, è superata da Ford, Tesla, Hyundai e Kia, che offrono veicoli elettrici in grado di raggiungere lo stesso risultato in meno della metà del tempo.

L’idea di una Subaru Solterra STI è quindi molto suggestiva, perfetta per riportare alla mente dei fan irriducibili i fasti del passato. Tuttavia, anziché utilizzare la denominazione STI, l’azienda potrebbe optare per STe. Infatti, l’azienda ha recentemente depositato un brevetto per questa dicitura presso l’Ufficio Brevetti e Marchi tedesco. Questa nomenclatura, ovviamente, sarebbe destinata a una vettura sportiva elettrificata o completamente elettrica. Resta da vedere se ci saranno annunci ufficiali in merito in futuro. Nel frattempo, è possibile dare un’occhiata alle foto del concept presentato nel 2022 a Tokyo.