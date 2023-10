MG3 2024, tutti i dettagli: esterni, interni, tecnologia, prezzi, uscita

Anche in Inghilterra sembra che abbiano accettato l’idea di collaborare con le potenze cinesi. Mentre l’Unione Europea sta conducendo un’indagine antidumping sulla Cina, ci sono coloro che cercano di trarre vantaggio dall’arrivo delle case automobilistiche cinesi. Forse senza il contributo cinese, la MG3 del 2024 non sarebbe mai stata realizzata, considerando le difficoltà economiche che il marchio ha affrontato in passato. Tuttavia, con il passaggio di proprietà alla SAIC Motor, un’azienda statale cinese, la situazione è notevolmente migliorata. Grazie a un eccellente rapporto tra qualità e prezzo, MG Cars ha conosciuto una rinascita degna di nota. E chissà cosa ci riserva il futuro.

La MG Cyberster è un vero capolavoro tecnico, mantenendo un prezzo accessibile, soprattutto per una roadster. L’entusiasmo suscitato dalla sua presentazione potrebbe ispirare il costruttore a continuare su questa strada. Sebbene vi saranno delle differenze nella gamma di veicoli, a seconda dei segmenti di mercato presi di mira, si avvertono vibrazioni positive. C’è molta curiosità su cosa ci riserverà la MG3 del 2024. La nuova versione prenderà il posto del modello precedente, che ha ormai fatto il suo tempo. Ciò è stato confermato dai portavoce del marchio durante l’IAA Mobility a Monaco all’inizio del mese di settembre. Tuttavia, non hanno fornito ulteriori dettagli, tranne la conferma che sarà lanciata il prossimo anno. Nel frattempo, le foto spia e i brevetti rivelati ci forniscono una chiara anteprima delle modifiche in arrivo.

Nell’ambito di un’analisi dettagliata, esploreremo tutti gli aspetti principali della nuova proposta. Inizieremo con una discussione sugli esterni, per capire quali modifiche sono state apportate dal team di design. Successivamente, esamineremo l’abitacolo, valutando le dotazioni e lo spazio sia per il conducente che per i passeggeri. Oggi, la tecnologia svolge un ruolo fondamentale nelle scelte dei consumatori, specialmente tra le generazioni più giovani, che sono cresciute con dispositivi digitali. Infine, esamineremo le opzioni di motore e i prezzi. Non perdiamo altro tempo, c’è molto da scoprire!

MG3 2024: gli esterni

Grazie al gentile contributo pubblicato sul web dai “paparazzi delle quattro ruote”, l’immagine della MG3 del 2024 sembra abbastanza definita. Sulla base dei dettagli rilevati dai designer, il portale CarScoops ha tentato di ipotizzare come sarà la versione di produzione. Le interessanti illustrazioni mostrano spunti catturati mentre alcune vetture camuffate erano in circolazione per strada. Ad esempio, notiamo la parte anteriore a forma di muso di squalo, che incorpora fari moderni e sottili, oltre a una griglia vistosa. In molti aspetti, sembrerà simile alla sua sorella maggiore, la MG5.

Nel profilo spiccano le profonde svasature inferiori delle porte e i passaruota con forme abbastanza inusuali. Meno distintivo è il portellone posteriore, caratterizzato soprattutto dai fanali a LED con finte prese d’aria angolari. Gli elementi, insieme al finto pannello diffusore posteriore, sono degli “elementi d’arredo”, ovvero non strettamente necessari dal punto di vista funzionale. I dettagli riflettono il DNA britannico di MG Cars. Mentre i produttori nati in Cina spesso devono adottare un approccio più minimale, non dovendo tener conto dei gusti della loro vecchia clientela appassionata, la controparte britannica ha una reputazione da difendere.

Abbandonare l’eleganza e il buon gusto significherebbe perdere un vantaggio significativo rispetto ai diretti concorrenti. La MG3 del 2024 sembra emanare un carattere notevole. Gli altri automobilisti sicuramente lo noteranno, nel caso in cui decidiate di acquistarla. Anche se l’attenzione ai costi di produzione è presente, l’auto sembra comunque riflettere un grande stile.

Gli interni

Qualche settimana fa, la MG3 del 2024 ha rivelato alcuni interessanti dettagli relativi agli interni. Alcune foto spia ci hanno permesso di dare un’occhiata all’abitacolo, che, sebbene fosse parzialmente nascosto, ha svelato molto di sé. In particolare, le pieghe sulle portiere, già visibili all’interno, sono diventate ancora più evidenti.

Abbiamo anche avuto l’opportunità di osservare i sedili, che presentano un motivo a rombo. Questo dettaglio puramente estetico conferma ancora una volta l’importanza attribuita all’aspetto generale. Purtroppo, gran parte dell’abitacolo è ancora nascosta sotto il camouflage, quindi dobbiamo fare affidamento principalmente su congetture.

In linea di principio, ci aspettiamo che l’abitacolo sia in gran parte condiviso con la MG5 Electric, che ha ricevuto recensioni molto positive. Ispirandosi a Peugeot, include un quadro strumenti digitale con mappatura 3D e un doppio schermo da 12,3 pollici. Uno degli schermi consente agli utenti di accedere alle funzionalità di infotainment, in linea con le dotazioni delle concorrenti. Inoltre, sono previste la connettività dello smartphone e la ricarica wireless, due caratteristiche ormai essenziali in un’auto dei giorni nostri. Dato che trascorriamo gran parte del nostro tempo sugli smartphone, le case automobilistiche cercano di soddisfare le abitudini fornendo una connessione attiva 24 su 24, sette giorni su sette.

Inoltre, l’illuminazione ambientale è personalizzabile dal conducente in base al proprio stato d’animo. Il pacchetto comprende anche tecnologie di assistenza alla guida, note come ADAS. Le aspettative nel settore sono alte, poiché c’è una forte domanda da parte dei consumatori. Salvo strane (e sfortunate) sorprese, ci aspettiamo che siano inclusi il cruise control adattivo, il sistema di frenata automatica d’emergenza, il sistema di mantenimento attivo nella corsia e altre funzionalità simili. Il pacchetto completo dovrebbe semplificare la vita del conducente e ridurre significativamente il rischio di incidenti.

Motori e prezzi

Diamo un’occhiata alla gamma dei motori. Il powertrain ibrido sarà composto da un’unità a quattro cilindri a benzina da 1.5 litri, capace di erogare una potenza di 80 kW (108 CV) e 142 Nm di coppia massima. A completarlo ci sarà un’unità elettrica da 70 kW (95 CV) in grado di fornire un ulteriore boost di 200 Nm di coppia. La batteria sembra essere di 2,1 kWh, quindi chi aveva sperato in una MG3 2024 completamente elettrica dovrà rassegnarsi. I vertici sembrano aver scartato l’idea fin dall’inizio, principalmente per due ragioni. In primo luogo, stanno sviluppando i veicoli elettrici in parallelo senza mescolarli con l’offerta tradizionale a cui i conducenti sono più abituati.

In secondo luogo, come hanno dichiarato i portavoce ufficiali, il costo elevato delle batterie rende improbabile l’uso di un powertrain completamente elettrico in un modello di questa categoria, poiché ne influenzerebbe l’attrattiva agli occhi del pubblico. Tuttavia, non è esclusa l’adozione di altri tipi di ibrido, dal Mild al Full, e potrebbero persino esserci versioni con solo motore a combustione interna.

I principali concorrenti che la MG3 2024 cercherà di affrontare provengono principalmente dal Giappone, tra cui la Honda Jazz, la Mazda2 e la Toyota Yaris. Sostenere la concorrenza non sarà un compito facile, ma i recenti risultati di mercato ottenuti da MG Cars dimostrano che il pubblico è aperto all’idea. Nonostante la sua lunga storia, sembra di parlare di una start-up dopo l’operazione con la Cina.

Sotto il controllo di SAIC Motor e, quindi, di Pechino, finora i risultati hanno ripagato le scelte coraggiose. Anche listini dei prezzi competitivi hanno contribuito a diffondere i loro veicoli. Questo probabilmente varrà anche per la MG3 2024, sebbene possa presentare un aumento rispetto ai poco più di 15 mila euro attuali. Una cifra plausibile potrebbe situarsi tra i 22.500 e i 25 mila euro.