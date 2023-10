Panasonic vuole farci muovere in salotti autonomi mobili entro il 2035

Panasonic, il colosso giapponese dell’elettronica, presenterà al Japan Mobility Show 2023 un concept car che anticipa la sua visione del futuro della mobilità: il Mobile Living Room, ovvero il salotto autonomo mobile. Si tratta di un veicolo elettrico a guida autonoma che combina la tecnologia con il comfort e l’intrattenimento che ci aspettiamo dalle nostre case. Inoltre, i visitatori del Japan Mobility Show 2023 potranno effettivamente sedersi all’interno di una riproduzione a grandezza naturale del concept car. “Il gruppo Panasonic è stato strettamente collegato alla vita delle persone attraverso gli elettrodomestici e l’edilizia fin dalla sua fondazione al fine di realizzare una vita migliore per ogni individuo”, ha dichiarato Toshihiro Miyamihchi, il responsabile strategico per il reparto interni dei veicoli di Panasonic. “Utilizzando questa conoscenza, creeremo un futuro che muove i cuori delle persone e una ricca società della mobilità”.

Panasonic svela in anteprima il Mobile Living Room

Il veicolo sarà essenzialmente un terrario mobile per le persone. Realizzato in vetro su tutti e quattro i lati, avrà una panca a L all’interno con uno schermo trasparente di fronte ai passeggeri per fungere da arricchimento mentre si viaggia dolcemente in un veicolo che si muove in modo fluido, per evitare di scuoterli. Panasonic dice che questi schermi non saranno touch, ma risponderanno ai gesti e alle parole degli occupanti. Oltre a occuparsi del benessere dei passeggeri, sarà anche consapevole del traffico, dei pedoni e dei ciclisti intorno a esso, arrivando a prevedere il loro comportamento per mantenere tutti al sicuro. L’azienda mostra come funzionerà questa tecnologia di sicurezza con un’altra dimostrazione: una bicicletta dotata di un sistema di trasporto intelligente. Utilizzando questo, Panasonic spera di evitare incidenti pericolosi in aree come gli incroci con scarsa visibilità. In una dimostrazione virtuale, i partecipanti potranno ancora una volta sperimentare questa tecnologia, evitando incidenti simulati.

Oltre ad essere autonomo, il Mobile Living Room di Panasonic sarà anche in grado di comunicare con la casa e con la rete elettrica. Il veicolo potrà infatti scambiare energia con l’abitazione e con la griglia, in modo da ottimizzare i consumi e le emissioni. Il veicolo potrà anche fungere da batteria che può immagazzinare energia dalla rete o dai pannelli solari sul tetto della casa, che potrà poi essere utilizzata per la guida o per alimentare la casa quando il sole tramonta e l’elettricità è più costosa. Panasonic prevede di mostrare tutta la sua tecnologia automobilistica futura al Japan Mobility Show dal 26 ottobre al 5 novembre a Tokyo. In collaborazione con Panasonic, il Japan Mobility Show offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere un’esperienza virtuale in un futuro autonomo simile a un salotto.