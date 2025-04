Subaru Outback 2026: la settima generazione trasforma la station wagon in un SUV

Durante il Salone dell’Auto di New York 2025, Subaru ha presentato la nuova Outback di settima generazione, trasformando uno storico modello di station wagon in un SUV dal design audace.

Con l’arrivo del modello 2026, l’Outback sembra segnare una tappa fondamentale nel declino delle station wagon tradizionali, riducendo ulteriormente le opzioni per gli appassionati di questo tipo di veicolo. Per chi non è ancora pronto ad abbandonare la versione precedente, il Subaru 2025 sarà disponibile fino alla fine dell’anno, offrendo ancora l’opportunità di acquistare una delle ultime versioni “classiche”.

A prima vista, la nuova Outback potrebbe sembrare simile ad altri SUV della gamma Subaru, come la Forester, grazie alla sua forma robusta e linee più squadrate rispetto al passato. Questo cambiamento stilistico riflette l’evoluzione del modello, che finora ha sempre avuto una linea più sobria e simile a quella della berlina Legacy.

La nuova Outback 2026 è più alta di cinque centimetri rispetto alla versione precedente, offrendo maggiore spazio per la testa sia nei sedili anteriori che in quelli posteriori. Il vano di carico posteriore è stato ampliato, con un piano di carico rialzato di cinque centimetri per facilitare il caricamento di oggetti ingombranti. Nonostante l’aumento delle dimensioni interne, l’altezza da terra rimane invariata.

Dal punto di vista estetico, la nuova Outback introduce cerchi fino a 19 pollici, un cambiamento notevole rispetto ai modelli precedenti, che ne accentua la personalità SUV. I designer hanno scelto fari sdoppiati, una tendenza sempre più diffusa tra i SUV moderni, mentre la parte posteriore sfoggia una scritta Subaru in rilievo.

Sotto il cofano, Subaru mantiene la meccanica della Outback precedente, con un motore TDI e il sistema di trazione integrale simmetrico che garantisce stabilità e riduzione dell’effetto della coppia sterzante. Il sistema di trasmissione, già presente nei modelli precedenti, rimane invariato, con un cambio CVT e modalità pseudo-manuale che emula la sensazione di un cambio tradizionale a 8 marce.

Anche l’abitacolo della nuova Subaru Outback ha subito migliorie: il tetto più alto ha aumentato il comfort, mentre materiali fonoassorbenti riducono il rumore aerodinamico e del vento.

Per gli appassionati di off-road, Subaru continua a offrire la versione Wilderness, che aggiunge caratteristiche da SUV robusto, come un’altezza da terra maggiore, protezioni sottoscocca, pneumatici all-terrain e il motore turbocompresso. Anche l’allestimento Wilderness della nuova Outback avrà un’altezza da terra di circa 24 cm, con sospensioni riviste per migliorare le prestazioni in fuoristrada.