Subaru e la rivoluzione della sicurezza: presentato il primo airbag esterno per ciclisti

La nuova Subaru Forester 2025 porta con sé una rivoluzione in termini di sicurezza: il debutto del primo airbag esterno al mondo progettato specificamente per proteggere i ciclisti in caso di collisione, insieme ai pedoni.

Advertisement

Subaru non ha incluso in diversi mercati questo airbag tra i nove di serie sulla nuova Forester, preferendo focalizzarsi su altre novità in materia di protezione. In particolare, sono stati aggiunti due nuovi airbag: uno anteriore centrale, che evita lo scontro tra la testa del conducente e quella del passeggero anteriore in caso di impatto laterale, e un altro nel cuscino del sedile del passeggero anteriore.

Advertisement

L’airbag esterno destinato a pedoni e ciclisti sarà per ora disponibile solo in Giappone, dove affiancherà una versione precedente pensata esclusivamente per proteggere i pedoni. Quest’ultimo è già presente su alcuni modelli Subaru, come la Impreza hatchback e la WRX Sportswagon.

In passato, anche Volvo aveva lanciato una tecnologia simile nel 2012 con la sua V40, ma non ha mai esteso l’uso di questo dispositivo agli altri modelli della sua gamma.

L’innovativo airbag esterno di Subaru è pensato per offrire una protezione maggiore, poiché si attiva dalla parte posteriore del cofano e si espande per coprire l’area intorno al parabrezza e ai montanti anteriori. La novità di Subaru sta nel fatto che l’airbag è stato progettato specificamente per ciclisti, che si trovano in una posizione diversa rispetto ai pedoni durante un impatto, richiedendo un’area di attivazione più ampia nella parte posteriore del montante A.

Advertisement

Mentre Volvo si è concentrata sull’introduzione di sistemi di frenata automatica di emergenza (AEB) per evitare collisioni con utenti vulnerabili, Subaru ha scelto di combinare le tecnologie avanzate con l’uso dell’airbag esterno. Il sistema EyeSight di Subaru, che include il rilevamento AEB per pedoni, ciclisti e motociclisti, rappresenta un ulteriore passo in avanti nella protezione attiva.

Non solo la sicurezza, ma anche l’efficienza ecologica è protagonista nella nuova Forester, che arriva con una tecnologia ibrida forte. Il motore ibrido della Forester 2025 è stato sviluppato in collaborazione con Toyota, integrando componenti elettrici avanzati a un motore a benzina da 2,5 litri non turbo.