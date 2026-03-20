Koenigsegg vuole sbarcare in borsa, serve produrre più in fretta

Comprare una Koenigsegg è un po’ come avere a che fare con un ristorante stellatissimo ma con lo chef che decide quando puoi sederti a tavola. I tempi di attesa attuali oscillano tra quattro anni e quasi un decennio, proprio così, e la casa svedese di Ängelholm sa benissimo che non è esattamente un argomento di vendita entusiasmante. L’obiettivo dichiarato è portare quella finestra a due anni. Per farlo, servono soldi. Tanti. Ed è qui che la storia si fa interessante.

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Secondo Bloomberg, Koenigsegg starebbe valutando la quotazione in borsa. Nessuna tempistica ufficiale, ma i preparativi sarebbero già in corso. Non è la prima volta che il costruttore esplora operazioni finanziarie strutturate. In passato diversi tentativi non sono andati a buon fine.

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Stavolta il contesto interno sembra diverso. Nel 2024, Koenigsegg ha ceduto il sei percento della società a una società di gestione finanziaria newyorkese per 58 milioni di dollari, valutando implicitamente l’azienda intorno al miliardo di dollari. La produzione cresce, il personale aumenta, le vendite sono raddoppiate tra il 2023 e il 2024. L’azienda è in utile.

Difficile non notare, in questo scenario, la presenza di diversi banchieri d’investimento avvistati nello stabilimento di Ängelholm. Certo, potrebbero essere semplicemente clienti ansiosi di sapere a che punto della lavorazione si trova la loro Jesko o Gemera. Ma la coincidenza è pittoresca.

Il precedente Ferrari è lì a ricordare cosa può succedere quando un marchio del lusso iperspecializzato incontra i mercati finanziari nel momento giusto: IPO a 52 dollari per azione, oggi ampiamente sopra i 300. Un percorso che, se replicato anche solo parzialmente, fornirebbe a Koenigsegg le risorse necessarie per scalare la produzione senza snaturare l’essenza che la rende unica, quella combinazione di artigianato ossessivo, tecnologia estrema e tirature da collezione privata.

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La sfida, però, non è raccogliere capitale. È crescere senza diventare qualcos’altro. Perché Koenigsegg vale un miliardo di dollari esattamente perché non assomiglia a nessun’altra casa automobilistica.