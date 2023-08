Nuove Skoda Kodiaq e Superb: rivelati gli interni

Skoda ha mostrato le foto ufficiali degli interni delle nuove generazioni di Superb e Kodiaq, che debutteranno questo autunno. L’abitacolo di entrambi i modelli è completamente nuovo, una combinazione di moderno e tradizionale.

Prime immagini dell’abitacolo di Skoda Kodiaq e Superb

Sebbene entrambi i modelli abbiano un display enorme, come molti altri modelli della marca ceca, all’interno ci sono ancora alcuni pulsanti convenzionali, circondati da tre manopole rotanti con schermi integrati da 32 mm. Questi sono noti come Smart Dial e forniscono l’accesso a varie impostazioni. La funzionalità delle schermate dipende dal livello di equipaggiamento.

Le due manopole rotanti esterne controllano la temperatura interna nonché il riscaldamento/ventilazione dei sedili del conducente e del passeggero. Quello al centro ha tantissime funzioni, tra cui la modifica del volume, la velocità della ventola, la direzione dell’aria, l’attivazione della funzione “climatizzazione intelligente”, lo zoom della mappa e la modifica delle modalità di guida. Premendo il quadrante centrale è possibile passare da una funzione all’altra e questo può essere configurato tramite il menu del sistema di infotainment.

Le nuove Skoda Superb e Kodiaq avranno un touchscreen da 13 pollici, nonché un quadro strumenti digitale da 10 pollici, completato da un display head-up. Una delle modifiche più importanti riguarda la posizione della leva selettrice, che è stata spostata sul piantone dello sterzo. Ciò consente a Skoda di liberare spazio tra i sedili anteriori e migliorare lo spazio di stivaggio.

Se non riuscite a capire quale sia l’uno e quale sia l’altro, la Superb ha alette verticali sul cruscotto e prese d’aria “nascoste”, mentre la Kodiaq ha più pelle sul lato passeggero del cruscotto insieme a prese d’aria verticali. La striscia LED per la luce ambientale corre sotto le bocchette centrali sul modello liftback/wagon e sopra di esse sul modello SUV. Entrambi hanno una porta USB-C nello specchietto retrovisore e la ricarica wireless per smartphone da 15 W, con Kodiaq che offre un raffreddamento attivo per due dispositivi.