Skoda Octavia in arrivo a febbraio, la versione aggiornata già scalpita

C’è aria di cambiamenti in arrivo per la nuova Skoda Octavia. La casa automobilistica mostrerà gli aggiornamenti previsti a febbraio, ma intanto già si conoscono alcune indiscrezioni che la riguardano, come il look leggermente diverso e nuove funzioni di infotainment.

Novità importanti in arrivo

Il nuovo anno ha sollucherato l’azienda ceca, la quale ora sta per presentare una nuova versione della sua Octavia. L’azienda ha condiviso di recente un teaser nel quale si intravede il nuovo look dell’auto. La vettura è coperta e quindi non è stato svelato ancora molto, visto che l’anteprima ufficiale, come detto, è prevista per il prossimo mese. Benché la macchina sia coperta, sembra comunque evidente che il badge potrebbe essere illuminato e che i fari saranno aggiornati. Inoltre, le nuove luci mostrano la loro nuova estensione scendendo oltre il corpo principale dei fari e arrivano alla griglia.

L’effetto zanne dato da queste nuove luci ha il suo fascino, e sembra conferire all’auto un aspetto più aggressivo. Da precedenti foto spia, inoltre, si evince che il frontale sarà dotato di altre interessanti modifiche. Una nuova presa verticale supporterà il paraurti e sembra che la griglia verrà modificata, anche se solo leggermente. Insomma, non siamo ai livelli di upgrade effettuati dalla Toyota sulla Prius, ma parliamo comunque di un aggiornamento che potrà migliorare sensibilmente la vettura del marchio ceco.

Skoda Octavia, cos’altro sappiamo?

Sia nelle foto spia che soprattutto nel teaser lanciato dall’azienda, viene abilmente nascosta la parte posteriore dell’auto, cosa che ci fa presumere che anche in questo caso non mancheranno le novità. Da indiscrezioni però pare che tali aggiornamenti saranno anche minori di quelli effettuati nella parte anteriore del veicolo. Per quanto invece concerne gli interni, il lavoro degli insider ci ha permesso di scoprire che non mancheranno le novità, visto l’arrivo di un nuovo schermo di infotainment. A tal proposito, il gruppo Volkswagen, che controlla la consociata, ha intenzione di rendere i suoi schermi più simili tra i suoi marchi, e l’aggiunta di più pulsanti che abbiamo visto sugli altri modelli potrebbe quindi comprendere anche il modello in questione.