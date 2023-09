Tutte le novità Skoda per il 2024

Skoda ha in programma diversi lanci interessanti per il 2024. L’obiettivo è, come al solito, quello di persuadere la clientela di essere la soluzione migliore a parità di prezzo di listino. Le condizioni economiche accessibili della Casa di Mladá Boleslav sono state un valore essenziale nel perseguimento del successo in passato. Così sarà pure in tale occasione, con le uscite previste per i prossimi anni. Sia la nuova Kodiaq sia la Superb sono state annunciate prima della stagione estiva, lasciandone immaginare lo sbarco entro breve. Ma così non è stato e altri futuri ingressi nel listino della Skoda sbarcheranno dopo il 2024.

Le nuove uscite Skoda per il 2024

Pensiamo, però, a quello che ci aspetta, andando a scoprire insieme quali saranno le new entry in menù. La nuova Skoda Kodiaq sarà svelata pubblicamente il prossimo 4 ottobre, con un evento a parte. Nel caso, invece, della nuova generazione di Superb e Superb Combi la data da segnarsi in agenda è quella del 2 novembre. Allora avremo chiaro cos’abbia in serbo l’azienda per il proprio avvenire. Ciascuno dei tre modelli fa riferimento a un gruppo ben definito di utenti, con gusti ed esigenze specifiche.

Alle vetture toccherà il compito di soddisfarli in toto, più dei competitor. Tra poco, dunque, avremo chiaro l’intero quadro della situazione e ormai manca sempre meno al rilascio. Allora avremo le risposte a ogni quesito, in seguito ai numerosi avvistamenti nei test di collaudo degli scorsi mesi. L’approdo nelle concessionarie avverrà a maggio 2024, come dichiarato dal marchio in veste ufficiale.

Dunque, entro quel periodo dovrebbe venire pure il turno della nuova Passat. Difatti, il marchio capogruppo condividerà le linee produttive dello stabilimento multimarca di Bratislava. Prima del terzetto, Skoda immetterà nei punti vendita a febbraio 2024 la Kamiq e la Scala, già svelate.

Lo stesso mese sarà tirato su il velo alla Elroq, uno sport utility di dimensioni compatte a trazione 100 per cento elettrica, il quale si collocherà appena sotto l’Enyaq e sullo stesso piano della Karoq. Inoltre, nello stesso mese verrà il turno della Octavia, sottoposta all’opera di restyling. L’approdo della Elroq in formato bev avverrà a marzo 2025, mentre da maggio sarà disponibile pure il propulsore endotermico.

I prossimi ingressi saranno probabilmente mostrati nel corso del Salone di Ginevra, che, dopo cinque anni di assenza, finalmente tornerà. Quando, riferiscono fonti vicine a Lancia, vedremo forse la Ypsilon 2024, apripista del corso diretto da Luca Napolitano, con la costituzione del gruppo Stellantis.