Skoda, l’elettrico è un affare: 6 mesi di prova, poi decidi

Il mercato delle auto elettriche sta registrando un successo limitato in Italia. Ancora oggi, a differenza di alcuni dei nostri vicini, stentano a guadagnare popolarità. Pertanto, con l’obiettivo di incentivare la transizione verso la mobilità sostenibile, Skoda ha introdotto una formula interessante. Giocando sul famoso motto del costruttore boemo, “Simply Clever”, presentano il programma “Clever Change”.

Poiché spesso dietro alla decisione di non scegliere un veicolo a zero emissioni vi è un certo pregiudizio, l’azienda consente di testare la Enyaq per 24 mesi (con chilometraggio annuale di 10.000, 15.000 e 20.000 km) con un canone fisso. A partire dal settimo mese, il cliente avrà la possibilità di restituire l’auto, a condizione di proseguire il contratto e optare, con la stessa formula, per qualsiasi altro modello della gamma. Tra i servizi inclusi ci sono l’immatricolazione e la messa in strada, la copertura assicurativa (furto e incendio, danni), l’assistenza stradale e la manutenzione completa.

Inoltre, le offerte diventano ancora più allettanti per chi decide di acquistare una Skoda Enyaq entro il prossimo 31 ottobre, poiché verranno applicati interessanti sconti.

Skoda: la promo Clever Change

La Skoda Enyaq rappresenta una delle proposte più interessanti nel portafoglio di prodotti del costruttore automobilistico boemo. Questo perché è perfettamente in linea con l’attuale era della mobilità sostenibile. L’assenza di emissioni inquinanti costituisce uno dei suoi principali punti di forza, insieme a un design accattivante. In Italia, Skoda gode di una buona reputazione, e le alte direzioni sperano di convincere il pubblico target a fare il grande passo.

Ci sono varie ragioni alla base della scarsa diffusione delle auto elettriche. Uno dei principali ostacoli è il loro costo elevato in un paese in cui il reddito medio è inferiore rispetto ad alcuni dei nostri vicini. Tuttavia, è altrettanto evidente che la mancanza di conoscenza in materia ha finora scoraggiato molti potenziali acquirenti. Attraverso il programma Clever Change, Skoda consente di testare di persona le capacità di un veicolo elettrico. Di sperimentarlo concretamente, senza doversi basare su stereotipi comuni ancora presenti, come la presunta scarsa autonomia.

Ad esempio, la versione 80, equipaggiata con la batteria di maggior capacità della gamma (82 kWh lordi, 77 kWh netti), offre un’autonomia di 541 km. Inoltre, ci sono segnali positivi in termini di infrastrutture di ricarica, almeno in termini di incentivi offerti dal governo. Con un test drive, il conducente avrà l’opportunità di valutare i vantaggi e gli svantaggi della mobilità sostenibile, con la sicurezza di poter fare cambiamenti in caso di insoddisfazione.