San Francisco, vettura autonoma di Cruise si scontra con un camion dei pompieri: un ferito

Una vettura autonoma di Cruise, la società di auto a guida autonoma controllata da General Motors, è stata coinvolta in uno scontro con un camion dei pompieri di San Francisco giovedì sera, causando il ferimento di una persona. Si tratta del primo incidente grave che coinvolge una vettura autonoma di Cruise, che ha ottenuto da poco l’autorizzazione a offrire servizi di robotaxi a pagamento nella città californiana.

L’incidente è avvenuto intorno alle 22:00 ora locale, nel quartiere di Tenderloin, all’incrocio tra Polk Street e Turk Street. Secondo quanto riportato da Cruise in un post su X, la piattaforma social precedentemente nota come Twitter, la vettura autonoma stava procedendo con il verde quando è stata colpita da un veicolo d’emergenza che sembrava essere in rotta verso una scena d’emergenza. Un video ottenuto da ABC 7 ha mostrato che si trattava di un camion dei pompieri.

A bordo della vettura autonoma c’era un passeggero, che ha riportato delle ferite non gravi ed è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza. Non è chiaro se nella vettura ci fosse anche un operatore umano, come previsto dalle normative vigenti per le vetture autonome. Il conducente del camion dei pompieri non ha riportato ferite.

Cruise ha dichiarato di essere preoccupata per il benessere del passeggero e dei soccorritori coinvolti nell’incidente, e di aver avviato un’indagine per capire meglio le prestazioni della vettura autonoma. La società ha anche dichiarato di essere in contatto con la città di San Francisco per informarla dell’evento.

L’incidente arriva a meno di una settimana dall’approvazione da parte della Commissione Pubblica della California del lancio dei servizi di robotaxi a pagamento a San Francisco. Si tratta di una grande opportunità per Cruise e altre società di auto a guida autonoma, come Waymo, che hanno già testato le loro vetture nelle strade della città.

Tuttavia, l’incidente solleva anche delle preoccupazioni sulla sicurezza e l’affidabilità delle vetture autonome, soprattutto in situazioni complesse come quelle che coinvolgono i veicoli d’emergenza. Il capo dei vigili del fuoco di San Francisco aveva espresso delle perplessità sul lancio dei servizi di robotaxi, sostenendo che le vetture autonome non erano pronte per il traffico cittadino e che potevano ostacolare le operazioni di soccorso.

L’incidente potrebbe anche avere delle ripercussioni legali per Cruise e per General Motors, che potrebbero essere chiamate a rispondere di eventuali responsabilità civili o penali derivanti dallo scontro. Al momento non è chiaro se ci siano state delle violazioni delle norme stradali o delle procedure operative da parte della vettura autonoma o del camion dei pompieri.

L’incidente mette in evidenza le sfide e i rischi che le vetture autonome devono affrontare per integrarsi nel sistema di mobilità urbana. Le vetture autonome promettono di ridurre gli incidenti stradali, i consumi energetici e le emissioni inquinanti, ma devono anche dimostrare di essere sicure e affidabili in ogni situazione.